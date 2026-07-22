آمادگی موکب ۱۰ هزار نفری سلیمانیه برای میزبانی از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تجهیز و ساماندهی موکب بزرگ حضرت محمد رسولالله(ص) در داخل تکیه کسنزانی شهر سلیمانیه عراق آغاز شده است تا این مجموعه در ایام اربعین حسینی پذیرای زائرانی باشد که از مسیر اقلیم کردستان عراق راهی عتبات عالیات میشوند.
این موکب با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار نفر، طی سالهای گذشته به یکی از مراکز مهم خدمترسانی به زائران اربعین در مسیر مرز باشماق مریوان تبدیل شده و امسال نیز با بسیج خادمان و نیروهای داوطلب برای ارائه خدمات به زائران آماده میشود.
ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی به زائران
بر اساس اعلام مسئولان موکب، اسکان موقت، پذیرایی، راهنمایی زائران و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی از جمله برنامههایی است که در ایام اربعین به زائران ایرانی و دیگر عاشقان اهلبیت(ع) ارائه خواهد شد.
مسئولان موکب حضرت محمد رسولالله(ص) با اشاره به روند آمادهسازی بخشهای مختلف این مجموعه اعلام کردند که امکانات مورد نیاز برای میزبانی شایسته از زائران در حال فراهم شدن است و خادمان این موکب برای استقبال از زائران اربعین آمادگی دارند.
کرایه ۲۵ هزار دیناری برای انتقال زائران به عتبات
با توجه به قرار گرفتن موکب در مسیر تردد زائران مرز باشماق، فعالان حوزه زیارت، مسیر سلیمانیه را از مسیرهای قابل توجه برای سفر اربعین عنوان میکنند؛ مسیری که به گفته آنان میتواند به دلیل سهولت تردد و روانتر بودن جریان حملونقل، مورد استقبال زائران قرار گیرد.
بر اساس اعلام مسئولان موکب، زائرانی که قصد استفاده از این مسیر را دارند باید پیش از ورود به اقلیم کردستان عراق، برای تأمین دینار مورد نیاز خود برنامهریزی کنند.
همچنین کرایه انتقال زائران از محل موکب حضرت محمد رسولالله(ص) در سلیمانیه به سمت نجف اشرف و کربلای معلی، برای هر نفر ۲۵ هزار دینار عراقی اعلام شده است.
آمادگی برای خدمترسانی به زائران اربعین
موکب حضرت محمد رسولالله(ص) سلیمانیه با ظرفیت گسترده و استقرار در مسیر مرز باشماق مریوان به سمت عتبات عالیات، خود را برای میزبانی از زائران اربعین آماده کرده است.
مسئولان این موکب ابراز امیدواری کردهاند با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه ارائه خدمات مناسب و شایسته به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) فراهم شود و این مجموعه همچون سالهای گذشته نقش مؤثری در تسهیل سفر زائرانی داشته باشد که مسیر اقلیم کردستان عراق را برای عزیمت به نجف اشرف و کربلای معلی انتخاب میکنند.
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