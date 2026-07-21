ورمقانی: عمود ۵۷ مسیر بازگشت زائران اربعین مرز باشماق تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین کردستان اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز موج تردد زائران از مرز باشماق مریوان، برنامهریزی برای تسهیل رفتوآمد و ارائه خدمات به زائران در دستور کار ستاد اربعین کردستان قرار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای بازگشت زائران اظهار کرد: عمود ۵۷ به عنوان مسیر بازگشت زائرانی که مرز باشماق را برای سفر اربعین انتخاب میکنند، تعیین شده است.
وی بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان و مسئولان طرف عراقی تأکید کرد و گفت: همکاری با مسئولان اقلیم کردستان و بخش عربی عراق باید با جدیت دنبال شود تا خدماترسانی به زائران در مسیر رفت و برگشت با نظم و هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی همچنین خواستار اعزام یک تیم چندنفره از استان کردستان به کربلا شد تا شرایط و وضعیت مسیر تعیین شده برای بازگشت زائران از عمود ۵۷ را از نزدیک بررسی و گزارش کند.
معاون استاندار کردستان با اشاره به شرایط آبوهوایی مرز باشماق عنوان کرد: این مرز در مقایسه با برخی دیگر از مرزهای خروجی کشور، از هوای خنکتری برخوردار است و میتواند گزینه مناسبی برای تردد زائران اربعین باشد.
ورمقانی هزینه رفتوبرگشت زائران از مرز باشماق تا کربلای معلی را حدود ۶۰ هزار دینار عراق اعلام کرد.
تأکید بر رفع مشکلات مسیر سنندج-مریوان
در ادامه این نشست، موضوع زیرساختهای مسیر تردد زائران نیز مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات محور سنندج-مریوان تأکید شد.
بر این اساس، تکمیل عملیات آسفالت و خطکشی مسیر و همچنین رفع مشکلات مربوط به پوشش و آنتندهی تلفن همراه از جمله مواردی بود که مسئولان بر ضرورت پیگیری و رفع هرچه سریعتر آنها تأکید کردند.
با توجه به افزایش تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، ارتقای وضعیت جادههای ارتباطی و فراهم کردن امکان دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی از جمله زیرساختهای ضروری برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران در مسیر مرز باشماق به شمار میرود.
۸ هزار و ۳۰۰ سفر از مرز باشماق ثبت شد
مرز باشماق مریوان امسال برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین حسینی خواهد بود و بر اساس برنامهریزی انجام شده، این مرز از سوم تا سیزدهم مردادماه برای تردد زائران آماده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تاکنون ۸ هزار و ۳۰۰ سفر رفت و برگشت زائران از طریق مرز باشماق ثبت شده است و پیشبینی میشود با نزدیک شدن به ایام اربعین، روند ثبتنام و تردد زائران از این مرز افزایش پیدا کند.
مسئولان استان کردستان با توجه به تجربه سالهای گذشته و افزایش استقبال از مرز باشماق، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تکمیل زیرساختها و تقویت تعامل با طرف عراقی برای فراهم کردن شرایط مناسب تردد زائران تأکید دارند.
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