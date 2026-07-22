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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

دستگیری ۳ شرور در نیشابور که عامل رعب و وحشت مردم بودند 

دستگیری ۳ شرور در نیشابور که عامل رعب و وحشت مردم بودند 

مشهد- فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: ۳ فرد شرور در شهرستان نیشابور و با توجه به این که متهمان تحت تعقیب بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در اولین دستور عملیاتی خود به عنوان سکاندار امنیت اظهار کرد: در پی گزارش هایی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اوباشی گری ۳ فرد شرور در شهرستان نیشابور و با توجه به این که متهمان تحت تعقیب بودند دستور ویژه به سرهنگ حسین احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان مذکور صادر شد.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: تیم عملیات ویژه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و مأموران اطلاعات کلانتری ۱۳ نیشابور با اقدام گسترده وردزنی های دقیق که با همکاری آگاهانه شهروندان انجام شد ۳ متهم پر خطر را در مخفیگاه شان دستگیر کردند.

وی افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که قصد شرارت و برهم‌زدن نظم و آسایش زندگی مردم دارند، بدانند با برخورد قاطعانه مردان قانون روبرو خواهند شد و فرصتی برای جولان شرارت نخواهند یافت.

نگهبان گفت: تحقیقات با هماهنگی های قضایی برای رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6896203

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