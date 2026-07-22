جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با تلاشهای صورتگرفته، تا چند روز آینده و پیش از شروع پیک تردد زائران اربعین، ۲۲.۵ کیلومتر از مسیرهای چهارخطه استان به بهرهبرداری نهایی میرسد.
وی با تشریح جزئیات اقدامات عمرانی در محورهای پرتردد استان افزود: در مسیر ایلام به مهران، عملیات بهسازی و رفع گره ترافیکی در منطقه رانشی پیش از تونلهای یک و دو، به مراحل پایانی رسیده و هماکنون در مرحله آسفالت است که این بخش نیز قبل از اربعین زیر بار ترافیکی خواهد رفت.
رفیعی در خصوص محور دهلران-مهران نیز گفت: از مجموع ۴ کیلومتر محدوده بارانت نصریان، ۳ کیلومتر آن آماده شده و عملیات آسفالتریزی آن در روزهای آتی تکمیل میشود تا این نقطه نیز برای تردد زائران ایمنسازی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام همچنین به محور دهلران به اندیمشک اشاره کرد و افزود: ۱۰ کیلومتر از این مسیر توسط قرارگاه سازندگی آماده و آسفالت شده است که بهزودی زیر بار ترافیک قرار میگیرد.
وی افزود : با استقرار پیمانکاران متعدد در سایر محورها و تداوم عملیات عمرانی، پیشبینی میشود در اربعین امسال، شاهد تردد ایمن و روانتری نسبت به سنوات گذشته در جادههای مواصلاتی استان ایلام باشیم.
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