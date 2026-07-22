به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اظهار کرد: محیط زیست یک موضوع فرابخشی است که با سلامت جامعه، توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی مردم پیوند مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و تنوع زیستی برخوردار است، افزود: صیانت از این سرمایههای خدادادی، مسئولیتی همگانی است و باید به گونهای برنامهریزی شود که این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه محیط زیست در فرآیند تصمیمگیریهای مدیریتی استان، بیان کرد: دغدغههای زیستمحیطی همواره در اولویت استانداری قرار داشته و نظرات کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست در جلسات و کارگروههای تخصصی مورد توجه قرار میگیرد.
فرهادی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در بخشهای صنعت و معدن، ادامه داد: بهرهگیری از این ظرفیتها باید در چارچوب توسعه پایدار انجام شود چرا که رشد اقتصادی زمانی ماندگار خواهد بود که همراه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست باشد.
گفتنی است؛ در این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی هم گزارشی از وضعیت محیط زیست استان در دو حوزه طبیعی و انسانی، اقدامات انجام شده، برنامههای پیش رو و چالشهای این حوزه ارائه کرد.
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