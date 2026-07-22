وام یک میلیاردی برای نوسازی ۹۶ هزار تاکسی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی، در حاشیه مراسم امضای الحاقیه قرارداد تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای برای نوسازی ۹۶ هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت در کلانشهرها و مراکز استان‌ها به امضا رسیده است که بر اساس آن، وام یک میلیارد تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی تهران و اتصال رینگ ریلی شهر به شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تأکیدات رئیس‌جمهور است و برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

نصرتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیگیری اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: انتظار داریم رسانه‌ها روند اجرای قراردادهای تأمین ناوگان را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنند و با پیگیری مستمر، میزان پیشرفت پروژه‌ها را از دستگاه‌های مسئول مطالبه کنند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه تولید داخل همچنان اولویت کشور است، تصریح کرد: با این حال، برای جبران کمبود ناوگان، کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت، واردات نیز در کنار تولید داخلی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به اخذ مجوز واردات خودرو برای حمل‌ونقل عمومی در منطقه آزاد توسط شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: این اقدام با استقبال همراه بوده و امکان استفاده از خودروهای وارداتی با قیمت نزدیک به خودروهای داخلی را فراهم کرده است