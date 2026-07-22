به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۳۱ تیر انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» اکران خود را در سینماها آغاز کرد. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۰۸:۰۰ چهارشنبه ۲۴ تیر در ۱۵ هزار و ۴۸۷ سانس، ۳۱۳ هزار و ۹۲۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۴۳ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۳۰ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.
«استخر» صدرنشین جدول فروش شد
فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۳۸ هزار و ۶۸۵ بلیت به فروش ۱۹ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومانی رسید. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.
فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیهکنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۰۴ هزار و ۶۷ بلیت به فروش ۱۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومانی دست یافته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است … . بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولیزادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدیآرا، عرفان ناصری، فرید سجادیحسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل میدهند.
فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۷ هزار و ۷۳۰ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومانی دست یافت.
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۸ هزار و ۱۹۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد … .»
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۷ هزار و ۸۹۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۸ میلیونی رسید و در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۹ هزار و ۲۴۰ بلیت توانست یک میلیارد و ۱۲ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود.
بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۶ هزار و ۸۷۱ بلیت به فروش ۸۵۱ میلیون تومانی رسید در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ...» جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.
فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۶ هزار و ۵۸۴ بلیت به فروش ۷۲۵ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانشبهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زندهیاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماهمنیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۴ هزار و ۱۸۵ بلیت فروخت و به فروش ۴۷۷ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند.
انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری با فروش ۲۳۹ بلیت به فروش ۲۶ میلیون تومان دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقهای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز میشود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا میشود به تصویر میکشد.
فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیهکنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۱۱۲ بلیت، ۱۳ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانکهای کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت میکند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستمپور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیهکنندگی علی قائممقامی با فروش ۴۴ بلیت، ۶ میلیون تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم میشود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالیتبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.
فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۳۹ بلیت فروخت و به فروش ۵ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ میگذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.
انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۴۳ بلیت به فروش ۴ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفتانگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود میآید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ میخواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق میشود؟
فروش کلی فیلمهای روی پرده
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۰۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان
«آنتیک»: ۵۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۵۱ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان
«استخر»: ۱۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان
«زنده شور»: ۱۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان
«خواب نما»: ۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان
«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان
«لباس شخصی»: ۷۲۹ میلیون تومان
«شمشیر و اندوه»: ۱۷۱ میلیون تومان
«نبرد با خرچنگ»: ۵ میلیون تومان
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