به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر سهشنبه در اجلاسیه شهدای مریوان و آیین بزرگداشت «آقای شهید ایران» اظهار کرد: راهبرد امروز دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و جریانهای سیاسی است و مقابله با این هدف، نیازمند حفظ همدلی و انسجام ملی است.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان وحدت در کشور تقویت شده، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و جمهوری اسلامی با اقتدار از چالشها عبور کرده است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی گفت: طی دهههای گذشته، دشمنان با استفاده از شیوههای مختلف برای ضربه زدن به نظام تلاش کردهاند، اما هوشیاری مردم، آمادگی نیروهای مسلح و حمایت مسئولان، این توطئهها را بیاثر کرده است.
رضایی ادامه داد: هرچند مذاکره میتواند یکی از ابزارهای دیپلماسی باشد، اما زمانی نتیجهبخش خواهد بود که از پشتوانه قدرت ملی، انسجام داخلی و توان دفاعی کشور برخوردار باشد.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای دفاع از کشور برخوردار هستند و در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع و متناسب خواهند داد.
اجلاسیههای شهدا؛ فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری اجلاسیههای شهرستانی شهدای کردستان را اقدامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: مریوان دومین شهرستانی است که در چارچوب دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، میزبان این رویداد فرهنگی شده و اجرای این برنامه شایسته تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این اجلاسیهها به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود و بتواند مفاهیم ایثار، جهاد و شهادت را به نسل جوان و آیندهساز کشور منتقل کند.
رضایی در پایان از تلاش مسئولان شهرستان مریوان برای برگزاری این اجلاسیه، بهویژه فرماندار و فرمانده سپاه این شهرستان، قدردانی کرد و نقش همکاری دستگاههای مختلف در برگزاری برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار را ارزشمند توصیف کرد.
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