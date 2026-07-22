به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود حسینی، عصر چهارشنبه در نشست شورای راهبری و تحول اداری با تشریح برنامههای ارتقای بهرهوری، بر توسعه بازارچههای محلی، تسهیل دسترسی مردم به مدیران از طریق سامانه سامد و پایش مستمر بهرهوری خدمات دولتی تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامه ارتقای بهرهوری سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: وزارت کشور سه محور اصلی شامل زنجیره ارزش راهبردی، ایجاد بازارچههای محلی و تسهیل و رفع موانع تولید را به استانها ابلاغ کرده است که در این راستا، زنجیره ارزش راهبردی با تمرکز بر ظرفیتهای بخش صنعت و معدن در نیمه دوم سال گذشته اجرا و مستندات سایر محورها نیز در موعد مقرر به مراجع ذیربط ارسال شد.
وی با اشاره به توسعه بازارچههای محلی در استان افزود: تاکنون سه بازارچه در شهرهای سیسخت، یاسوج و دهدشت راهاندازی شده و پنج بازارچه دیگر شامل سه بازارچه در یاسوج، یک بازارچه در دهدشت و یک بازارچه در دوگنبدان در حال تکمیل و بهرهبرداری است.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای تسریع در ایجاد بازارچههای محلی در دیگر شهرهای استان، برگزاری نشستهای هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رفع موانع تولید گفت: جلسات هفتگی با سرمایهگذاران در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهصورت مستمر برگزار شده و حمایت از تولید و همراهی با فعالان اقتصادی از اولویتهای اصلی این معاونت در سال جاری است.
حسینی با تأکید بر نقش سامانه سامد در ارتباط مستقیم مردم با دولت، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید مطالبات مردم را در کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت پاسخ دهند و عملکرد آنها در این سامانه بهصورت مستمر پایش خواهد شد.
وی تصریح کرد: میزان حضور و پاسخگویی مدیران در سامانه سامد با ضریب مشخص در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ میشود و نواقص موجود در این سامانه نیز بهصورت مستمر بررسی و رفع خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان از ابلاغ دستورالعمل برنامهریزی و پایش بهرهوری خدمات دولتی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بهزودی نشست تخصصی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برای تشریح ابعاد مختلف این دستورالعمل برگزار میشود.
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