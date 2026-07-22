مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ازطرف خانواده رئیس جمهور شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید امام سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (قَدَّسَ اللهُ نفسَهُ الزَّکیة) و اعضای خانواده شهید ایشان از طرف خانواده رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اعضا و مدیران دولت سیزدهم برگزار می شود.



این مراسم جمعه دوم مردادماه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) برگزار خواهد شد.