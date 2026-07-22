حفظ وحدت از ارکان موفقیت امام جمعه است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام عباس عبدالملکی با اشاره سخنان رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه امامت جمعه از سخت‌ترین مسئولیت‌هاست، اظهار کرد: کمتر مسئولیتی را می‌توان به سختی امامت جمعه دانست؛ چرا که این جایگاه هم جنبه الهی و عبادی و هم جنبه اجتماعی و مردمی دارد.

وی افزود: امام جمعه باید در اقامه نماز جمعه و همه مسئولیت‌های خود، اخلاص و توجه ویژه‌ای به خداوند متعال داشته باشد؛ زیرا اگر کاری بدون قصد قربت و اخلاص انجام شود، سخن امام جمعه اثرگذاری خود را از دست می‌دهد و اقدامات او نیز ماندگار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه امام جمعه در حوزه مأموریت خود نقش رهبری جامعه را بر عهده دارد، گفت: نخستین شرط موفقیت در این مسئولیت، ارتباط مستمر و عمیق با خداوند و اهل‌بیت(ع) است. نماز شب، تلاوت قرآن و دیگر اعمال عبادی برای امام جمعه نباید در حد مستحبات تلقی شود، بلکه باید جزئی از برنامه دائمی زندگی او باشد؛ زیرا کاهش معنویت، بر همه ابعاد فعالیت‌های امام جمعه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

حجت‌الاسلام عبدالملکی اخلاص را یکی دیگر از ارکان موفقیت ائمه جمعه دانست و تصریح کرد: یکی از آسیب‌های مسئولان این است که گاهی برای جلب رضایت یک گروه، جناح یا شخص خاص اقداماتی انجام می‌دهند که صرفاً برای رضای خدا نیست. چنین اقداماتی نه اثرگذار است و نه ماندگار.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: معنویت، اخلاص، توسل و عبادت از ویژگی‌های برجسته ایشان است و همین اخلاص موجب شده محبت ایشان نه تنها در دل مردم ایران، بلکه در میان مسلمانان و آزادگان جهان جای گیرد.

امام جمعه جوکار ادامه داد: از نظر اجتماعی نیز امام جمعه، پدر معنوی جامعه است. همان‌گونه که یک پدر همه فرزندان خود را زیر چتر محبتش قرار می‌دهد، امام جمعه نیز باید نسبت به همه اقشار، سلیقه‌ها و جریان‌های فکری نگاه پدرانه داشته باشد و نماز جمعه محل حضور همه مردم با دیدگاه‌های مختلف باشد.

وی افزود: هنر امام جمعه آن است که وحدت جامعه را حفظ کند و اجازه ندهد اختلاف سلیقه‌ها موجب فاصله گرفتن افراد از انقلاب و نظام شود.

حجت‌الاسلام عبدالملکی با اشاره به مراجعات گسترده مردمی گفت: بسیاری از مردم، امام جمعه را پناهگاه خود می‌دانند و مشکلات شخصی، اجتماعی و اداری خود را با او در میان می‌گذارند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها اساساً در حوزه وظایف امام جمعه نیست.

وی تصریح کرد: گاهی برخی درخواست‌ها نیز خارج از چارچوب قانون است و امام جمعه نمی‌تواند برخلاف قانون یا شرع اقدامی انجام دهد. مدیریت این شرایط نیازمند دقت، تدبیر و ظرافت فراوان است تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم چارچوب‌های قانونی رعایت شود.

امام جمعه جوکار اظهار داشت: امروز بیش از ۸۰ درصد وقت ائمه جمعه صرف اموری می‌شود که ذاتاً جزو وظایف اصلی آنان نیست. اگرچه خدمت به مردم ارزشمند است، اما نباید موجب شود مأموریت اصلی امام جمعه یعنی گسترش معنویت، تقویت دین، اخلاق، بصیرت و جذب جوانان به نماز جمعه مورد غفلت قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد تعادل میان وظایف ذاتی و مطالبات روزمره مردم یکی از دشوارترین بخش‌های مسئولیت امامت جمعه است و تحقق این هدف بدون همراهی نیروهای انسانی متعهد و تقسیم صحیح مسئولیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان با اشاره به اهمیت خطبه‌های نماز جمعه خاطرنشان کرد: امام جمعه باید از ابتدای هفته برای آماده‌سازی خطبه‌ها مطالعه، تحقیق و برنامه‌ریزی کند. خطبه‌ها باید متناسب با مسائل روز، مستند، اثرگذار، وحدت‌آفرین و پاسخگوی نیازهای فکری جامعه باشد؛ زیرا در عصر گسترش فضای مجازی و سرعت انتقال اطلاعات، اگر خطبه‌ها به‌روز و متناسب با نیاز جامعه نباشد، نماز جمعه با کاهش استقبال مردم، به‌ویژه جوانان، مواجه خواهد شد.