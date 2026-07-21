عون: هدف نهایی پایان خصومت میان لبنان و اسرائیل تا ابد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید بیان کرد که ارتش لبنان کار فوق ‌العاده‌ای انجام می ‌دهد و ستون ثبات در کشور است.

عون گفت: از رئیس جمهور آمریکا خواستار حمایت سیاسی شدم. زمان تحقق چشم‌ انداز ترامپ مبنی بر اینکه صلح باید در سراسر منطقه حاکم شود، فرا رسیده است. تمام چیزی که می ‌خواهیم تداوم حمایت از ارتش لبنان است که در انجام وظیفه‌ خود به طور کامل، کار فوق ‌العاده‌ای انجام می ‌دهد.

وی افزود: به رئیس جمهور آمریکا گفتم که به حمایت سیاسی وی و همچنین حمایت از ارتش لبنان که قابل‌ اعتمادترین نهاد کشور است نیاز دارم. هدف نهایی، پایان خصومت و دشمنی میان لبنان و اسرائیل تا ابد است.

عون گفت: رئیس پارلمان لبنان از اهالی جنوب لبنان است و از پایان اقدامات خصمانه حمایت می کند و تلاش های بسیاری دارد. زمان آن رسیده لبنان و سراسر منطقه از ثبات و امنیت برخوردار باشند.

رئیس جمهور لبنان افزود: بدون نیروهای مسلح همه چیز دچار فروپاشی خواهد شد و ما این را نمی خواهیم. به نظر من رئیس جمهور ترامپ نیز این را نمی خواهد.

درباره هشدار نبیه بری مبنی بر اینکه توافق با اسرائیل به جنگ داخلی منجر خواهد شد نیز عون گفت: توافق چارچوب به موافقت پارلمان نیاز ندارد. طبق قانون اساسی این از اختیارات رئیس جمهور است. به نظر من رئیس پارلمان مایل به پایان دادن این جنگ است و او از جنوب است.

وی افزود: او در واقع از کاری که ما انجام می‌دهیم حمایت می‌کند، اما ما باید مراقب باشیم. جایگاه او به عنوان رئیس پارلمان و رهبر جامعه شیعه حساس است. ما باید درک کنیم که جایگاه او چقدر حساس است. بری یک «دولتمرد» است و از پایان دادن به جنگ برای همیشه حمایت می‌کند.