هشدار زرد هواشناسی در کرمان؛ احتمال سیلاب و کاهش کیفیت هوا

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه اعلام کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، طی سه روز آینده در برخی مناطق استان کرمان بهویژه در ارتفاعات مرکزی، جنوب و جنوب غرب، شرایط برای رشد ابرها و وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق مهیا خواهد بود و در این مناطق، احتمال وزش تند بادهای موقتی و بارش تگرگ نیز پیشبینی میشود.
همچنین با توجه به نوع بارشها، مسئولان هواشناسی کرمان هشدار دادند که احتمال جاری شدن روانابها، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در برخی نواحی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از روز سهشنبه تا پایان هفته جاری، وزش بادهای نسبتاً شدید در نقاط مستعد، احتمال خیزش گرد و خاک، انتقال ریزگردها و افزایش غلظت غبار پیشبینی میشود که این پدیده میتواند منجر به کاهش کیفیت هوا و ایجاد اختلال در تردد محورهای مواصلاتی در برخی مناطق استان کرمان شود.
نظر شما