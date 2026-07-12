به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، پیش از ظهر یکشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز یکشنبه تا پایان روز سه‌شنبه، با تشدید جریانات شمالی، شدت وزش باد در اغلب نقاط استان کرمان افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، وزش باد شدید و برخاستن گرد و غبار موجب افزایش غلظت ذرات معلق در هوا و کاهش چشمگیر دید افقی خواهد شد.

همچنین این وضعیت می‌تواند در نقاط مستعد، منجر به وقوع طوفان گرد و غبار شده و احتمال بروز اختلال در تردد محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های همجوار را افزایش دهد.

اداره کل هواشناسی تأکید کرد: از روز چهارشنبه شدت وزش باد کاسته شده و در روزهای پایانی هفته، وضعیت جوی در اکثر نقاط استان نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.