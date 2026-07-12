  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

هشدار هواشناسی کرمان؛ پیش‌بینی وزش باد شدید و گرد و غبار از امروز

هشدار هواشناسی کرمان؛ پیش‌بینی وزش باد شدید و گرد و غبار از امروز

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار زرد شماره ۱۶، از تشدید جریانات شمالی و افزایش شدت باد در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، پیش از ظهر یکشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز یکشنبه تا پایان روز سه‌شنبه، با تشدید جریانات شمالی، شدت وزش باد در اغلب نقاط استان کرمان افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، وزش باد شدید و برخاستن گرد و غبار موجب افزایش غلظت ذرات معلق در هوا و کاهش چشمگیر دید افقی خواهد شد.

همچنین این وضعیت می‌تواند در نقاط مستعد، منجر به وقوع طوفان گرد و غبار شده و احتمال بروز اختلال در تردد محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های همجوار را افزایش دهد.

اداره کل هواشناسی تأکید کرد: از روز چهارشنبه شدت وزش باد کاسته شده و در روزهای پایانی هفته، وضعیت جوی در اکثر نقاط استان نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.

کد مطلب 6885723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها