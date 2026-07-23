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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۶

آرامش جوی در راه گلستان؛ گرمای هوا از امروز شدت می‌گیرد

آرامش جوی در راه گلستان؛ گرمای هوا از امروز شدت می‌گیرد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری‌های موقت در ارتفاعات استان طی امروز خبر داد و گفت: از فردا تا اواسط هفته آینده، جوی آرام و پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز پنجشنبه به دلیل حاکمیت جریانات شمالی، در برخی مناطق استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و به‌ویژه در نواحی کوهستانی و ارتفاعات، وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: از امروز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، شرایط جوی استان آرام و پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی در سطح گلستان پیش‌بینی نمی‌شود.

جعفری همچنین درباره روند دمای هوا گفت: از امروز روند افزایشی دما آغاز می‌شود و این افزایش در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که در روزهای ابتدایی هفته آینده، گرمای هوا در بیشتر مناطق استان تشدید خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما در روزهای پیش‌رو، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده و از قرار گرفتن غیرضروری در معرض تابش مستقیم آفتاب، به‌ویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند.

کد مطلب 6896538

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