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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

تداوم گرد و غبار در کرمان؛ کاهش نسبی دما از روز شنبه آغاز می‌شود

تداوم گرد و غبار در کرمان؛ کاهش نسبی دما از روز شنبه آغاز می‌شود

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان با پیش‌بینی آسمانی صاف تا کمی ابری برای اکثر مناطق این استان، نسبت به افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی و جنوب استان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌ یابی نشان‌دهنده جوی نسبتاً پایدار طی روزهای آتی در سطح استان کرمان است.

بر اساس این گزارش، آسمان اکثر مناطق استان کرمان طی روزهای آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد و غبار محلی همراه می‌شود.

این اداره کل همچنین اعلام کرد: در نیمه شرقی و جنوب استان کرمان، علاوه بر افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست که شهروندان در این مناطق باید تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

بر پایه این گزارش، روند دمایی استان کرمان تا روز جمعه افزایشی خواهد بود؛ اما از روز شنبه با تغییر جریانات جوی، کاهش نسبی دما در سراسر استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6882517

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