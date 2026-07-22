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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

تجمعات شبانه در ۱۱۰ نقطه شهرستان‌های استان تهران ادامه دارد

تجمعات شبانه در ۱۱۰ نقطه شهرستان‌های استان تهران ادامه دارد

ری- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، گفت: این اجتماعات در بیش از ۱۱۰ نقطه شهرستان‌های استان تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، در حاشیه نشست ستاد بزرگداشت هشتم شهریور و گرامیداشت دولتمردان شهید، از استمرار تجمعات شبانه در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: در حال حاضر مردم در بیش از ۱۱۰ نقطه از شهرستان‌های استان تهران در تجمعات شبانه حضور دارند و با این حضور، پیام دفاع از ولایت، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره می‌کنند.

محمودی با تقدیر از حضور مستمر مردم افزود: حضور آگاهانه، بصیرتمندانه و زمان‌شناسانه مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها شایسته قدردانی است و مسئولان باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، خدمتگزار چنین مردمی باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان این حضور را اعلام نکنند، مردم به حضور پرشور و معنادار خود در میدان‌ها و خیابان‌ها ادامه خواهند داد.

وی همچنین از تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مردمی که در برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب مشارکت داشتند، قدردانی کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، سندی ماندگار از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6896290

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