مورفی: ترامپ اصلا در دستیابی به توافق با ایران جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: شواهد بیشتری وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ اصلاً در مورد دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست.

سناتور مشهور آمریکایی مذکور اضافه کرد: این توافق (توافق هسته‌ای ترامپ با عربستان) موجب آغاز یک رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد و انگیزه ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

این در حالیست که ۲ منبع خبری به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا، قصد دارد طی روزهای آینده قراردادی را برای تبادل فناوری انرژی هسته‌ای با عربستان سعودی به کنگره ارائه دهد.

این ۲ منبع توضیح دادند که دولت آمریکا، سندی موسوم به «قرارداد ماده ۱۲۳» را به کنگره ارائه خواهد کرد که به امضای «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا و همتای سعودی او، شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان» می‌رسد. دو طرف سال گذشته در ریاض یک توافق اولیه امضا کرده بودند.

این قرارداد به ماده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی سال ۱۹۵۴ ایالات متحده اشاره دارد و دولت و شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا برای توسعه یک صنعت هسته‌ای غیرنظامی چند میلیارد دلاری، با نهادهای عربستان همکاری کنند.