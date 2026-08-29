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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

سناتور مورفی: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد که احدی خواهان آن نبود

سناتور مورفی: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد که احدی خواهان آن نبود

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات اعلام کرد: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد که احدی خواهان آن نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: تنها دلیل سر به فلک کشیدن قیمت بنزین شما این است که رئیس‌ جمهورتان جنگی را با ایران آغاز کرد که هیچ‌ کس خواهان آن نبود.

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: همچنین، او به هیچ‌ وجه نمی‌ توانست در آن پیروز شود. ماه نوامبر، همه‌ پرسی‌ ای درباره بی‌ کفایتی او خواهد بود.

سناتور مورفی: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد که احدی خواهان آن نبود

قرار است انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر برگزار و یک سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مشخص شود.

کد مطلب 6931570

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