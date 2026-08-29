سناتور مورفی: ترامپ جنگی را با ایران آغاز کرد که احدی خواهان آن نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنها دلیل سر به فلک کشیدن قیمت بنزین شما این است که رئیس جمهورتان جنگی را با ایران آغاز کرد که هیچ کس خواهان آن نبود.
سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: همچنین، او به هیچ وجه نمی توانست در آن پیروز شود. ماه نوامبر، همه پرسی ای درباره بی کفایتی او خواهد بود.
قرار است انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر برگزار و یک سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مشخص شود.
نظر شما