به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بندرعباس، با قدردانی از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان کشور، اظهار کرد: کارکنان نظام سلامت در روزهای سخت و شرایط بحرانی، بار دیگر تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش گذاشتند و در جریان جنگ اخیر نیز با حضور مستمر در کنار مردم، نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی ایفا کردند.

وی با اشاره به وضعیت حوزه سلامت در استان هرمزگان افزود: طی سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی این استان انجام شده است، اما همچنان برخی کمبودها و نیازها وجود دارد که رفع آنها نیازمند همکاری و حمایت همه دستگاه‌های مسئول است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی، پیگیر بهبود زیرساخت‌های درمانی و افزایش امکانات حوزه سلامت هستند و کمیسیون بهداشت نیز این مطالبات را به‌صورت ویژه دنبال خواهد کرد.

شهریاری با اشاره به همراهی مردم هرمزگان در تأمین نیازهای حوزه سلامت، از مشارکت گسترده آنان در اهدای خون قدردانی کرد و این اقدام را نشانه روحیه همدلی، انسجام اجتماعی و نوع‌دوستی مردم استان دانست.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای حوزه سلامت خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات کادر درمان، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و برای تحقق آن پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با بیان اینکه کادر سلامت هرمزگان در بحران‌های مختلف کارنامه‌ای قابل قبول از خود بر جای گذاشته‌اند، گفت: این روحیه ایثار و خدمت در جریان جنگ اخیر نیز بیش از گذشته نمایان شد و شایسته قدردانی است.