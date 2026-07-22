به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین نیکمرام عصر چهارشنبه در آیین افتتاح مرکز پزشکی هستهای غرب فاری در کازرون گفت: نخستین مرکز پزشکی هستهای غرب فارس با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و پس از بیش از یک سال پیگیری و همکاری مجموعه فرمانداری و سرمایهگذار، در کازرون به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: راهاندازی این مرکز یکی از اقدامات مهم حوزه سلامت شهرستان است که ضمن ارتقای سطح خدمات درمانی، دسترسی مردم کازرون و شهرستانهای غرب فارس به خدمات تخصصی پزشکی هستهای را تسهیل میکند.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی بیان کرد: افتتاح این مرکز موجب کاهش سفرهای غیرضروری بیماران به مراکز استان، صرفهجویی در هزینه و زمان مراجعهکنندگان و افزایش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.
نیکمرام با قدردانی از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت تصریح کرد: شهرستان کازرون ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای سرمایهگذاری پزشکی را دارد و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه میتواند زمینه توسعه خدمات تخصصی و ارتقای جایگاه شهرستان در بخش سلامت را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه مراکز پزشکی هستهای در راستای رویکرد پیشگیری و تشخیص بهموقع بیماریها، نقش مؤثری در کاهش هزینههای درمانی و ارتقای شاخصهای سلامت جامعه خواهد داشت.
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