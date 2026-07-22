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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

افتتاح نخستین مرکز پزشکی هسته‌ای غرب فارس در کازرون

افتتاح نخستین مرکز پزشکی هسته‌ای غرب فارس در کازرون

کازرون- فرماندار کازرون گفت: نخستین مرکز پزشکی هسته‌ای غرب استان فارس با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین نیک‌مرام عصر چهارشنبه در آیین افتتاح مرکز پزشکی هسته‌ای غرب فاری در کازرون گفت: نخستین مرکز پزشکی هسته‌ای غرب فارس با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و پس از بیش از یک سال پیگیری و همکاری مجموعه فرمانداری و سرمایه‌گذار، در کازرون به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز یکی از اقدامات مهم حوزه سلامت شهرستان است که ضمن ارتقای سطح خدمات درمانی، دسترسی مردم کازرون و شهرستان‌های غرب فارس به خدمات تخصصی پزشکی هسته‌ای را تسهیل می‌کند.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی بیان کرد: افتتاح این مرکز موجب کاهش سفرهای غیرضروری بیماران به مراکز استان، صرفه‌جویی در هزینه و زمان مراجعه‌کنندگان و افزایش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

نیک‌مرام با قدردانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت تصریح کرد: شهرستان کازرون ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری پزشکی را دارد و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه می‌تواند زمینه توسعه خدمات تخصصی و ارتقای جایگاه شهرستان در بخش سلامت را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه مراکز پزشکی هسته‌ای در راستای رویکرد پیشگیری و تشخیص به‌موقع بیماری‌ها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه خواهد داشت.

کد مطلب 6896311

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