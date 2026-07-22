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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

فرماندار قصرشیرین: نخستین پارکینگ مرز خسروی پیش از اربعین تکمیل شد

فرماندار قصرشیرین: نخستین پارکینگ مرز خسروی پیش از اربعین تکمیل شد

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین گفت: پیش از آغاز رسمی عملیات اربعین، نخستین پارکینگ مرز خسروی با ظرفیت بیش از ۲۰ هزار خودرو تکمیل شد که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر زائران از این مرز است.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه عملیات رسمی اربعین در ایران و عراق از روز شنبه سوم مردادماه آغاز خواهد شد، اما ساعت ۲۰ روز چهارشنبه نخستین پارکینگ مرز خسروی با پارک بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو تکمیل شد.

وی افزود: در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی، ۲۲ پارکینگ در مجموع با وسعت بیش از ۳۵۲ هکتار و ظرفیت پذیرش بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو احداث شده که تمامی این پارکینگ‌ها به برج‌های نوری و دوربین‌های مداربسته مجهز هستند و از نظر زیرساختی آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران را دارند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین با بیان اینکه تکمیل نخستین پارکینگ در این مقطع زمانی اتفاقی کم‌نظیر است، تصریح کرد: ثبت این میزان استقبال پیش از آغاز رسمی عملیات اربعین، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بی‌سابقه بوده و بیانگر استقبال ویژه زائران از مرز بین‌المللی خسروی است.

شفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مرز گفت: با مدیریت و هدایت راهبردی منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین استان، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در مرز خسروی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد اوج تردد زائران از این مرز باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تردد بیش از یک میلیون زائر از مرز خسروی در اربعین سال گذشته، رضایت‌مندی زائران از خدمات ارائه‌شده و همچنین توسعه زیرساخت‌ها طی یک سال اخیر، موجب شده این مرز به بهترین معرفی‌کننده ظرفیت‌های خود تبدیل شود و امروز شاهد افزایش قابل توجه استقبال زائران اربعین حسینی از مرز خسروی باشیم.

کد مطلب 6896313

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