مازندران در اجرای برنامه تأمین مالی خرد برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رحمانی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به کسب رتبه نخست کشور توسط بهزیستی مازندران در اجرای برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (صندوق‌های مالی خرد محلی) در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش کارشناسان، تسهیلگران، شرکای اجتماعی، خیرین و اعضای گروه‌های خودیار است که با مشارکت و هم‌افزایی، مسیر توانمندسازی جامعه هدف را هموار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این برنامه یکی از الگوهای مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اقشار کم‌برخوردار به شمار می‌رود، افزود: توسعه کسب‌وکارهای خرد، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت خانوارها، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه صندوق‌های مالی خرد صرفاً محلی برای اعطای تسهیلات نیستند، تصریح کرد: این صندوق‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، ارتقای مشارکت مردم و افزایش مهارت‌های اقتصادی اعضا هستند و نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمایت‌های مستقیم دارند.

رحمانی ادامه داد: فعالیت در قالب گروه‌های خودیار علاوه بر ایجاد امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، موجب تقویت مهارت‌هایی مانند تصمیم‌گیری جمعی، مدیریت منابع، مسئولیت‌پذیری و حل مسئله می‌شود که از ارکان توسعه پایدار به شمار می‌روند.

وی با اشاره به رویکرد خانواده‌محوری و محله‌محوری در برنامه‌های بهزیستی گفت: تلاش شده است صندوق‌های خرد محلی در کنار فعالیت اقتصادی، به بستری برای شناسایی ظرفیت‌های بومی، ایجاد اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها تبدیل شوند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از ایجاد ارتباط میان گروه‌های خودیار با بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم اجرای این طرح در استان یاد کرد و افزود: این تعاملات زمینه ورود اعضای گروه‌های خودیار به عرصه تولید، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را فراهم کرده است.

رحمانی با بیان اینکه رویکرد آینده بهزیستی بر سه محور «توانمندسازی به جای وابسته‌سازی»، «مشارکت مردم به جای مداخله صرف دولت» و «سرمایه‌گذاری اجتماعی به جای حمایت‌های کوتاه‌مدت» استوار است، خاطرنشان کرد: صندوق‌های مالی خرد نمونه عملی تحقق این سیاست‌ها هستند و می‌توانند مسیر استقلال اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد و مددجویان را هموار کنند.

وی تأکید کرد: هدف نهایی بهزیستی آن است که مددجویان از دریافت‌کننده خدمات حمایتی به افراد توانمند، تولیدکننده و اثرگذار در توانمندسازی دیگران تبدیل شوند و صندوق‌های مالی خرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می‌روند.