به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح شنبه در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان غربی، سرمایه گذاری را مهمترین اولویت اجرایی استان دانست و افزود: عملکرد مدیران و فرمانداران بر اساس میزان موفقیت آنان در جذب و حمایت از سرمایهگذاری ارزیابی خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر برگزاری منظم نشستهای مدیریت محله محور در تمامی شهرستانها، خاطرنشان کرد: فرمانداران موظف هستند این نشستها را به صورت هفتگی برگزار کنند تا مسائل و مطالبات مردم بدون واسطه شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای کمنظیر معدنی استان نیز اشاره کرد و افزود: هدفگذاری استان، شکلگیری چند پروژه بزرگ معدنی در تراز ملی است تا آذربایجانغربی به یکی از قطبهای اصلی معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شود.
رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت همراهی همه دستگاههای خدمات رسان با سرمایهگذاران، اضافه کرد: نباید با استناد به محدودیتهای آب، برق، گاز یا سایر زیرساختها مانعی بر سر راه سرمایهگذاری ایجاد شود و دستگاههای خدماترسان موظف هستند با هماهنگی کامل، زیرساختهای مورد نیاز بخش صنعت و تولید را تامین کرده و روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری را تسهیل کنند.
وی با قدردانی از عملکرد مدیران استان در مدیریت شرایط جنگی، تامین بازار، خدماترسانی و مدیریت بحران، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی تأکید کرده و افزود: مدیران باید همواره در صحنه حضور داشته باشند، تجهیزات و زیرساختهای حیاتی را تکمیل کنند و با روحیه جهادی، مسیر خدمترسانی، توسعه و سرمایهگذاری در استان را با قدرت ادامه دهند.
در این جلسه آخرین سیاستها، برنامهها و اولویت های اجرایی استان در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مدیران استانداری گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژههای عمرانی، اقتصادی و سرمایهگذاری، برنامههای در دست اجرا و اقدامات انجامشده برای توسعه ظرفیتهای مرزی استان ارائه کردند.
در این جلسه فرمانداران استان به صورت وبیناری در جلسه حضور داشته و فرمانداران پیرانشهر و پلدشت گزارشی از اقدامات انجام شده در جنگ رمضان ارائه کردند.
همچنین مدیرانکل صنعت، معدن و تجارت و شرکت گاز آذربایجانغربی، گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها، دستاوردها و روند اجرای پروژههای حوزههای تخصصی خود ارائه کرده و مسائل و نیازهای پیشروی این بخشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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