حجت الاسلام میلاد امینی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویداد رسانه ای یالثارات الامام بیان کرد: این رویداد به دبیری حمید جولانژاد و مدت سه روز از چهارشنبه ۳۱ تیرماه در حسینیه ثارالله اهواز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هنرمندان خوزستانی میزبانی رویداد را برعهده دارند، گفت: همچنین نهادهای مختلف از جمله حوزه هنری انقلاب اسلامی، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز رسانه انقلاب اسلامی، هیئت رزمندگان عاشقان ثارالله و جامعه ایمانی مشعر در برگزاری آن مشارکت دارند.

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: هنرمندان شرکت کننده در رویداد، در چهار بخش تولیدات ویدیویی، عکس، گرافیک و خطاطی و حروف نگاری به تولید محتوا می پردازند که محور اصلی تولیدات پرداختن به مشایه اهواز و مواکب خوزستان با کلیدواژه «پایتخت موکب ها» است.

حجت الاسلام امینی موحد با اشاره به هدف اصلی برگزاری رویداد، عنوان کرد: محور اصلی تولیدات رویداد رسانه ای یالثارات الامام، گره زدن جریان پایتخت موکب ها به ماجرای انتقام خون به ناحق ریخته شده رهبر عزیزمان است؛ موضوعی که هنرمندان روایت آن را رسالت اصلی خود می دانند و ان‌شاءالله این اتفاق رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: تولیدات علاوه بر فضای مجازی، از طریق نهادهای مختلف مرتبط از جمله سینماها و شبکه تبلیغات محیطی به اکران گذاشته خواهد شد. همچنین از طریق شبکه نشر رسانه ای دستگاه های مختلف بازنشر داده می شوند.