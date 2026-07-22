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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

بقایی: بی‌تفاوتی کنگره آمریکا در قبال ابعاد انسانی جنگ شرم آور است

بقایی: بی‌تفاوتی کنگره آمریکا در قبال ابعاد انسانی جنگ شرم آور است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نوشت: بی‌تفاوتی کنگره آمریکا در قبال ابعاد انسانی جنگ غیرقانونی هیات‌حاکمه این کشور علیه ملت ایران و جنایات جنگی ارتکابی، شرم‌آور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در صفحه شخصی خود درخصوص جلسه استماع کنگره آمریکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت: «شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بی‌رحمانه مطرح نشد.»

وی تصریح کرد: «این در حالی است که همه می‌دانند که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یک جنگ غیرقانونی همراه با موارد بی‌شماری از جنایات جنگی از جمله جنایات میناب و لامرد بوده است.»

کد مطلب 6896444

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