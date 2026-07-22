به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: امروز قطعه‌های تازه پیداشده بدن کودکانمان در میناب را به خاک سپردیم؛ با هر قطعه، بخشی از وجود ما نیز به خاک رفت.

وی ادامه داد: هر تکه از پیکر کوچک کودکانمان، سندی ماندگار از رنجی است که هرگز از حافظه ایرانیان پاک نخواهد شد.

بقائی تاکید کرد: اما این سوگ تنها متعلق به یک ملت نیست؛ هشداری است به وجدان جامعه جهانی. بزرگ‌ترین تهدید پیش روی تمدن انسانی، عادی شدن اندیشه‌ای است که با ادعای «کمک به ملت‌ها»،

وی در ادامه تصریح کرد: همه مرزهای قانونی و اخلاقی را در می‌نوردد تا قدرت عریان را به نمایش بگذارد؛ اندیشه‌ای که فناوری را در خدمت ویرانی، رسانه را در خدمت انکار، و حقیقت را در خدمت روایت‌های دروغین به کار می‌گیرد و با خونسردی تمام شنیع‌ترین جنایات را توجیه می‌کند. «ما زنده‌ایم مثل امید این چند روزه را بروید بر کُشتن افتخار کنید»