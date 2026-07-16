به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در ادامه سفر به شهرستان گنبدکاووس و منطقه مرزی اینچه‌برون، از منبع ذخیره آب این شهر بازدید و آخرین وضعیت را بررسی کرد.



وی پس از این بازدید، در تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان، بر ضرورت اقدامات کوتاه‌مدت و زیرساختی برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای راهکارهای تأمین پایدار اینچه‌برون شد.



استاندار گلستان همچنین در ادامه برنامه‌های سفر خود از پروژه نهضت ملی مسکن شهر اینچه‌برون بازدید و روند اجرای این طرح را از نزدیک ارزیابی کرد.



طهماسبی با انتقاد از کندی روند ساخت واحدهای مسکونی، در تماس‌های جداگانه با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دلایل توقف و کندی اجرای پروژه را پیگیری و بر رفع سریع موانع تأکید کرد.



وی با صدور دستورات لازم، دستگاه‌های مرتبط شامل کمیته امداد، بنیاد مسکن، فرمانداری گنبدکاووس و شهرداری اینچه‌برون را موظف کرد با هماهنگی و همکاری کامل، موانع اجرایی پروژه را برطرف کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را در کوتاه‌ترین زمان به استانداری ارائه دهند.



استاندار گلستان تأکید کرد: تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و خدماتی، به‌ویژه در مناطق مرزی، از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی، زمینه بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از این طرح‌ها را فراهم کنند.