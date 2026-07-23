به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امضای توافق هستهای میان آمریکا و عربستان سعودی که به پادشاهی عربستان اجازه استفاده از فناوری آمریکایی و غنیسازی اورانیوم و تولید راکتورهای هستهای را می دهد، باعث نگرانی در سرزمینهای اشغالی شده است.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اجرای این توافق را به پیشبرد روند عادیسازی روابط بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی مرتبط دانسته است، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و وزرای جنگ و خارجه تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکردهاند.
با این وجود نفتالی بنت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی که رقیب نتانیاهو در انتخابات آینده سرزمینهای اشغالی است، گفت که توافق هستهای که بدون اطلاع تل آویو با عربستان در حال نهایی شدن است، یک شکست استراتژیک خطرناک است که امنیت رژیم صهیونیستی را به خطر میاندازد.
وی افزود: غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان میتواند منجر به رقابت هستهای در منطقه و از دست دادن جدی کنترل اوضاع شود.
آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: برنامه هستهای غیرنظامی در عربستان سعودی به دستیابی به سلاحهای هستهای ختم خواهد شد و منجر به یک مسابقه تسلیحاتی دیوانهوار در سراسر خاورمیانه خواهد شد.
وی افزود که اسرائیل که تنها زرادخانه هستهای منطقه را در اختیار دارد، باید با این توافق مخالفت کرده و بر کنگره فشار آورد تا از تصویب آن جلوگیری کند.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی که صدها بمب هسته ای در اختیار دارد، هرگز زیر بار معاهدات بین المللی در خصوص منع اشاعه هسته ای نرفته و تاسیسات اتمی آن هرگز مورد بازرسی های بین الملی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیوینستی نیز گفت که هیچ مقام امنیتی نمیتواند بگوید که ورود قابلیتهای هستهای غیرنظامی به عربستان بدون پیوند دادن این اقدام به ایجاد یک ائتلاف منطقهای با تل آویو، به نفع امنیت اسرائیل است.
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