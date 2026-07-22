وقوع حادثه دریایی در سواحل عربستان؛ نخستین حمله یمن به ناوگان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) در تارنمای اینترنتی خود اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک نفتکش در دریای سرخ دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، این نفتکش در فاصله ۷۰ مایل دریایی از بندر الشقیق عربستان، پس از اصابت یک پرتابه دچار آتش‌سوزی شده است.

این نهاد دریایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع پرتابه، هویت نفتکش، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نکرده و اعلام کرده است که موضوع در دست بررسی است.

این خبر پس از آن منتشر می شود که دقایقی پیش ژنرال یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن حمله این نیروها به دو نفتکش سعودی که محاصره دریایی بنادر عربستان را نقض کرده بودند، تأکید کرد.

عربستان هدف قرار گرفتن کشتی خود در دریای سرخ را تأیید کرد

رسانه رسمی عربستان (واس) اعلام کرد یک کشتی متعلق به عربستان هنگام حرکت در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت.

واس بدون ذکر نام این نفتکش تنها اعلام کرد که در بخش جلویی کشتی آتش‌سوزی رخ داد، اما این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدومی در پی نداشت.