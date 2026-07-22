به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که تهدیدات جنبش انصارالله یمن در دریای سرخ باعث می شود ارتش آمریکا تحت فشار قرار بگیرد چرا که در چند جبهه درگیر است.

پیشتر نیز رویترز گزارش داده بود که دو نفت‌کش حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا دیروز و پس از تهدیدهای انصارالله یمن مبنی بر مسدود بودن تنگه باب المندب به روی کشتی های سعودی، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

انصار الله یمن دوشنبه گذشته ممنوعیت کشتیرانی برای عربستان سعودی را اعلام کرد که این اقدام می‌تواند جبهه جدیدی را در این جنگ باز کند. این جنبش تاکید کرد که به هر کشتی که اقدام به بارگیری یا تخلیه نفت عربستان کند، حمله خواهد کرد.

این اقدام یمن در واکنش به تداوم محاصره ظالمانه از سوی عربستان سعودی و عدم اجرای مفاد توافق آتش بس با صنعا صورت می گیرد.