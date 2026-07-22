ادعای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران و انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: رفتار ایران موجب تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق ثبات می شود.

وی با درخواست از شورای امنیت سازمان ملل، خواستار اتخاذ موضعی قاطع در برابر آنچه «حملات ایران» خوانده است، شد.

البدیوی همچنین با طرح ادعای این که «ادامه این حملات می‌تواند اقتصاد جهانی را با خطر جدی مواجه کند» افزود: اقدامات ایران در تنگه هرمز بر روند تجارت جهانی تأثیر گذاشته است.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین با محکوم کردن آنچه «ادعاهای انصارالله علیه عربستان سعودی» خواند، اظهار کرد که تهدیدهای انصارالله یمن علیه کشتیرانی، تردد دریایی در دریای سرخ را به مخاطره می اندازد.

وی در پایان خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه بین‌المللی در برابر تهدیدهای انصارالله علیه کشتیرانی شد.