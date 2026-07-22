  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

ادعای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران و انصارالله

ادعای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران و انصارالله

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با طرح ادعاهایی علیه ایران، مدعی شد رفتار تهران تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق ثبات را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: رفتار ایران موجب تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق ثبات می شود.

وی با درخواست از شورای امنیت سازمان ملل، خواستار اتخاذ موضعی قاطع در برابر آنچه «حملات ایران» خوانده است، شد.

البدیوی همچنین با طرح ادعای این که «ادامه این حملات می‌تواند اقتصاد جهانی را با خطر جدی مواجه کند» افزود: اقدامات ایران در تنگه هرمز بر روند تجارت جهانی تأثیر گذاشته است.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین با محکوم کردن آنچه «ادعاهای انصارالله علیه عربستان سعودی» خواند، اظهار کرد که تهدیدهای انصارالله یمن علیه کشتیرانی، تردد دریایی در دریای سرخ را به مخاطره می اندازد.

وی در پایان خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه بین‌المللی در برابر تهدیدهای انصارالله علیه کشتیرانی شد.

کد مطلب 6896425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها