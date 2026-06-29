کاهش جزئی دما و احتمال وقوع رگبار در مناطق شمالی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، وضعیت جوی در استان مرکزی طی امروز دوشنبه عمدتاً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد همراه است.

همچنین در مناطق شمال شرق استان مرکزی، به‌ویژه در بخش‌های شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه، احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات شب وجود دارد که می‌تواند منجر به خیزش گردوغبار محلی در این نواحی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، با گذر موج کم‌ارتفاع تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور، میزان ابر در برخی مناطق استان مرکزی به‌خصوص در نواحی شمالی، افزایش خواهد یافت.

همچنین احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در مناطق شمالی استان طی این مدت پیش‌بینی شده است.

از نظر تغییرات دمایی، بر اساس تحلیل‌های جوی، دمای روزانه از فردا با کاهش نسبی مواجه می‌شود و پس از آن، روند تغییرات دما تا اواخر هفته جاری با نوسان محسوسی همراه نخواهد بود.