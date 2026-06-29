  1. استانها
  2. مرکزی
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

کاهش جزئی دما و احتمال وقوع رگبار در مناطق شمالی استان مرکزی

کاهش جزئی دما و احتمال وقوع رگبار در مناطق شمالی استان مرکزی

اراک- بررسی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با تغییر وضعیت جوی در استان مرکزی، دمای هوا با کاهش جزئی و وقوع رگبار در مناطق شمالی این استان همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، وضعیت جوی در استان مرکزی طی امروز دوشنبه عمدتاً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد همراه است.

همچنین در مناطق شمال شرق استان مرکزی، به‌ویژه در بخش‌های شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه، احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات شب وجود دارد که می‌تواند منجر به خیزش گردوغبار محلی در این نواحی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، با گذر موج کم‌ارتفاع تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور، میزان ابر در برخی مناطق استان مرکزی به‌خصوص در نواحی شمالی، افزایش خواهد یافت.

همچنین احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در مناطق شمالی استان طی این مدت پیش‌بینی شده است.

از نظر تغییرات دمایی، بر اساس تحلیل‌های جوی، دمای روزانه از فردا با کاهش نسبی مواجه می‌شود و پس از آن، روند تغییرات دما تا اواخر هفته جاری با نوسان محسوسی همراه نخواهد بود.

کد مطلب 6873763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها