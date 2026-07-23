اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای حفظ آبیدر؛استخدام چهار مجروح حادثه آبیدر

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زرهتن لهونی در نشست با فعالان محیطزیست کردستان، مسائل و چالشهای مرتبط با صیانت از آبیدر و راهکارهای توسعه درختکاری در این محدوده را مورد بررسی قرار داد.
در این دیدار، فعالان محیطزیست استان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در زمینه حفاظت از آبیدر، تقویت پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز با استاندار کردستان در میان گذاشتند.
استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای زیستمحیطی استان، دستور اختصاص پنج میلیارد تومان برای تکمیل استخر خضر زنده و ۱۵ میلیارد تومان برای توسعه درختکاری در محدوده ماماتکه آبیدر را صادر کرد.
حمایت از آسیبدیدگان حادثه آتشسوزی آبیدر
در بخش دیگری از این نشست، موضوع حمایت از مجروحان حادثه آتشسوزی سال گذشته آبیدر نیز مورد توجه قرار گرفت و استاندار کردستان دستور استخدام چهار نفر از مجروحان این حادثه را صادر کرد.
همچنین با پیگیری استاندار کردستان، سه شهید حادثه آتشسوزی آبیدر برای نخستین بار در کشور در فرآیند معرفی عنوان «فداکار خدمت» قرار گرفتند.
این اقدامات در راستای پاسداشت جانفشانیهای انجامشده برای حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست آبیدر و حمایت از افرادی انجام میشود که در جریان مهار آتشسوزی این منطقه آسیب دیده یا جان خود را از دست دادهاند.
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