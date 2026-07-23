اعزام تیم ویژه راهداران زنجان به مرز مهران برای تسهیل تردد زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با اشاره به اعزام ۱۷ نفر از نیروهای زبده این اداره کل اظهار داشت: این گروه از همکاران ما که همگی از نیروهای باسابقه و آشنا به پیچیدگی‌های خدمت‌رسانی در ایام اربعین هستند، با اعزامی که ظهر امروز داشتند مأموریت خود را در مرز مهران آغاز می کنند. تمرکز اصلی ما در این مرحله مدیریت کلان حمل و نقل در نقطه صفر مرزی است.

وی در ادامه با تبیین وظایف این تیم اعزامی افزود: این راهداران علاوه بر نظارت دقیق بر فرآیند جابه‌جایی زوار مسئولیت مستقیم مدیریت استقرار ناوگان حمل و نقل استان زنجان را بر عهده دارند تا با برنامه‌ریزی صحیح از بروز هرگونه وقفه یا سرگردانی برای زائران در پایانه مرزی جلوگیری به عمل آید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی تنها محدود به مرز نیست، تصریح کرد: تمامی مجتمع‌های خدماتی-رفاهی در محورهای منتهی به مرزهای مهران و خسروی به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند. با برنامه‌ریزی صورت گرفته و با همکاری بخش خصوصی و مشارکت فعال در برپایی موکب‌ها، تلاش داریم تا فضای استراحت و خدمات‌رسانی شایسته‌ای را برای زائران در مسیرهای طولانی منتهی به مرز فراهم کنیم.

اسماعیلی با توجه به حجم بالای ترددها و حساسیت‌های امنیتی موجود، ضمن دعوت از رانندگان به سعه‌صدر، گفت: شرایط خاص تردد در ایام اربعین، مستلزم رعایت دقیق پروتکل‌های امنیتی است. از تمامی رانندگان ناوگان عمومی که در این مسیر خدمت‌رسانی می‌کنند تقاضا دارم تا با صبر و حوصله همکاری‌های لازم را با نیروهای امنیتی و انتظامی داشته باشند تا با حفظ امنیت همگانی سفری ایمن و توأم با آرامش برای زائران رقم بخورد.