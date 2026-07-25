به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملک‌نیا با اشاره به اجرای طرح‌های نگهداری و بهسازی راه‌های شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در محورهای تویسرکان-سرکان، کارخانه-فیروزان و ولاشجرد-شان‌آباد اجرا شده است.

وی افزود: در پروژه روکش آسفالت چهار کیلومتر روکش آسفالت لایه دوم در محور تویسرکان-سرکان، ۲ کیلومتر در محور کارخانه-فیروزان و چهار کیلومتر نیز در محور ولاشجرد-شان‌آباد اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تویسرکان ادامه داد: همچنین اجرای ۱۰ کیلومتر دیگر روکش آسفالت در محورهای خیرآباد-سیدشهاب و اشتران-شان‌آباد در دستور کار قرار دارد که پس از تامین اعتبار و فراهم شدن شرایط اجرایی آغاز خواهد شد.

ملک‌نیا با تاکید بر تداوم برنامه‌های بهسازی راه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش عمر مفید روسازی و کاهش هزینه‌های نگهداری، موجب ارتقای ایمنی، کاهش مخاطرات جاده‌ای و تسهیل تردد کاربران راه خواهد شد.