به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملکنیا با اشاره به اجرای طرحهای نگهداری و بهسازی راههای شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در محورهای تویسرکان-سرکان، کارخانه-فیروزان و ولاشجرد-شانآباد اجرا شده است.
وی افزود: در پروژه روکش آسفالت چهار کیلومتر روکش آسفالت لایه دوم در محور تویسرکان-سرکان، ۲ کیلومتر در محور کارخانه-فیروزان و چهار کیلومتر نیز در محور ولاشجرد-شانآباد اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای تویسرکان ادامه داد: همچنین اجرای ۱۰ کیلومتر دیگر روکش آسفالت در محورهای خیرآباد-سیدشهاب و اشتران-شانآباد در دستور کار قرار دارد که پس از تامین اعتبار و فراهم شدن شرایط اجرایی آغاز خواهد شد.
ملکنیا با تاکید بر تداوم برنامههای بهسازی راهها خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش عمر مفید روسازی و کاهش هزینههای نگهداری، موجب ارتقای ایمنی، کاهش مخاطرات جادهای و تسهیل تردد کاربران راه خواهد شد.
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