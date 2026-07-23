ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از اعزام تیم درمانی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به نجف اشرف خبرداد و گفت: این تیم متشکل از بیش از ۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران، کارشناسان درمان و نیروهای پشتیبانی است که پس از ورود به عراق، در درمانگاه امالقراء شهر نجف اشرف مستقر شده و تا پایان عملیات اربعین به صورت شبانهروزی به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به سابقه درخشان هلالاحمر خراسان شمالی در عملیات اربعین افزود: جمعیت هلالاحمر استان در سالهای گذشته نیز با اعزام نیروهای متخصص و متعهد به مراکز درمانی و امدادی عراق، حضوری مؤثر در خدمترسانی به زائران داشته و به واسطه عملکرد مطلوب نیروهای اعزامی، همواره از استانهای فعال و مورد اعتماد در این عملیات ملی و بینالمللی بوده است.
محبان افزود: علاوه بر خدمات درمانی، تیم امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی نیز پیش از این در قالب چهار تیم عملیاتی، ۱۱ امدادگر و نجاتگر به همراه چهار دستگاه آمبولانس به عراق اعزام شده و هماکنون در بیمارستان امام علی (ع) نجف اشرف مستقر است و در کنار سایر نیروهای عملیاتی، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را ارائه میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مرحله بعدی اعزام نیروهای درمانی استان نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد تا روند خدمترسانی به زائران اربعین با توان بیشتری ادامه یابد.
وی تأکید کرد: حضور در عملیات اربعین، جلوهای از رسالت بشردوستانه جمعیت هلالاحمر است و نیروهای اعزامی خراسان شمالی با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه خدمت، تلاش خواهند کرد خدماتی شایسته و درخور زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کنند.
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