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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

محبان: نخستین کاروان درمانی هلال‌احمر خراسان شمالی راهی نجف اشرف شد

محبان: نخستین کاروان درمانی هلال‌احمر خراسان شمالی راهی نجف اشرف شد

بجنورد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: نخستین کاروان درمانی هلال‌احمر این استان با حضور۵۰ نفر از کادر درمانی برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی راهی نجف شدند.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعزام تیم درمانی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به نجف اشرف خبرداد و گفت: این تیم متشکل از بیش از ۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران، کارشناسان درمان و نیروهای پشتیبانی است که پس از ورود به عراق، در درمانگاه ام‌القراء شهر نجف اشرف مستقر شده و تا پایان عملیات اربعین به صورت شبانه‌روزی به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان هلال‌احمر خراسان شمالی در عملیات اربعین افزود: جمعیت هلال‌احمر استان در سال‌های گذشته نیز با اعزام نیروهای متخصص و متعهد به مراکز درمانی و امدادی عراق، حضوری مؤثر در خدمت‌رسانی به زائران داشته و به واسطه عملکرد مطلوب نیروهای اعزامی، همواره از استان‌های فعال و مورد اعتماد در این عملیات ملی و بین‌المللی بوده است.

محبان افزود: علاوه بر خدمات درمانی، تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی نیز پیش از این در قالب چهار تیم عملیاتی، ۱۱ امدادگر و نجاتگر به همراه چهار دستگاه آمبولانس به عراق اعزام شده و هم‌اکنون در بیمارستان امام علی (ع) نجف اشرف مستقر است و در کنار سایر نیروهای عملیاتی، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را ارائه می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله بعدی اعزام نیروهای درمانی استان نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین با توان بیشتری ادامه یابد.

وی تأکید کرد: حضور در عملیات اربعین، جلوه‌ای از رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر است و نیروهای اعزامی خراسان شمالی با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه خدمت، تلاش خواهند کرد خدماتی شایسته و درخور زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کنند.

کد مطلب 6896670

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