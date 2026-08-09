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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

اعزام کاروان ۴۰ نفره امدادگران هلال‌احمر استان سمنان به مشهد مقدس

اعزام کاروان ۴۰ نفره امدادگران هلال‌احمر استان سمنان به مشهد مقدس

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان از اعزام کاروان ۴۰نفره داوطلب و فعال استان به مشهد خبر داد و گفت: ارائه خدمات به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) از ماموریت این افراد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر سمنان اظهار داشت: کاروانی متشکل از ۴۰ نفر از جوانان داوطلب و فعال جمعیت هلال‌احمر استان، روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ به منظور ارائه خدمات بشردوستانه به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام می‌شود.

وی ادامه داد: این اعزام در قالب طرح ملی «قدم‌به‌قدم در مسیر بهشت» و با هدف مشارکت جوانان داوطلب هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) انجام خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه و بشردوستانه بیان کرد: حضور جوانان در برنامه‌های خدمت‌رسانی به زائران، فرصتی برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، ایثار و تکریم زائران و همچنین تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان نسل جوان است.

درخشان توضیح داد: اعضای این کاروان با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی امدادی و آمادگی لازم، در فرآیند خدمت‌رسانی به زائران مشارکت خواهند داشت و بخشی از خدمات مورد نیاز زائران حرم مطهر رضوی را ارائه می‌کنند.

وی با قدردانی از روحیه ایثار و داوطلبی جوانان هلال‌احمر استان سمنان یادآور شد: حضور پرشور جوانان سمنانی در این طرح ملی، جلوه‌ای از تعهد اخلاقی و روحیه خدمت‌گزاری بی‌منت در جمعیت هلال‌احمر است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارائه خدمات به زائران، زمینه‌ای برای تجربه‌اندوزی، تقویت مهارت‌های امدادی و فعالیت‌های بشردوستانه جوانان و کسب توشه معنوی در مسیر خدمت به مردم و زائران امام رضا (ع) فراهم می‌کند.

کد مطلب 6911804

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