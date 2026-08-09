به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر سمنان اظهار داشت: کاروانی متشکل از ۴۰ نفر از جوانان داوطلب و فعال جمعیت هلالاحمر استان، روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ به منظور ارائه خدمات بشردوستانه به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام میشود.
وی ادامه داد: این اعزام در قالب طرح ملی «قدمبهقدم در مسیر بهشت» و با هدف مشارکت جوانان داوطلب هلالاحمر در خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) انجام خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان با اشاره به اهمیت فعالیتهای داوطلبانه و بشردوستانه بیان کرد: حضور جوانان در برنامههای خدمترسانی به زائران، فرصتی برای ترویج فرهنگ نوعدوستی، ایثار و تکریم زائران و همچنین تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نسل جوان است.
درخشان توضیح داد: اعضای این کاروان با بهرهگیری از آموزشهای تخصصی امدادی و آمادگی لازم، در فرآیند خدمترسانی به زائران مشارکت خواهند داشت و بخشی از خدمات مورد نیاز زائران حرم مطهر رضوی را ارائه میکنند.
وی با قدردانی از روحیه ایثار و داوطلبی جوانان هلالاحمر استان سمنان یادآور شد: حضور پرشور جوانان سمنانی در این طرح ملی، جلوهای از تعهد اخلاقی و روحیه خدمتگزاری بیمنت در جمعیت هلالاحمر است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارائه خدمات به زائران، زمینهای برای تجربهاندوزی، تقویت مهارتهای امدادی و فعالیتهای بشردوستانه جوانان و کسب توشه معنوی در مسیر خدمت به مردم و زائران امام رضا (ع) فراهم میکند.
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