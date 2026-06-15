شهباز شریف: توافق ایران-آمریکا پیروزی گفتگو در برابر تبعات جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخست‌‎وزیر پاکستان در سخنانی اعلام کرد: توافق (تفاهم‌نامه) آمریکا و ایران یک پیروزی برای صلح و دیپلماسی است و ما روز جمعه میزبان مراسم امضای آن در ژنو خواهیم بود.

نخست‌‎وزیر پاکستان در این باره ادامه داد: توافق آمریکا و ایران یک دستاورد تاریخی برای صلح جهانی و پیروزی برای صلح و گفتگو در برابر تبعات جنگ است.

این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر در مورد حمله اسرائیل به لبنان پس از تفاهم ایران و آمریکا و واکنش جمهوری اسلامی ایران گفت: شاهد بودیم که همزمان با اوج‌گیری تلاش‌ها برای رسیدن به تفاهم، رژیم مرتکب جنایات در لبنان شد. به خانواده شریف فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان و مردم لبنان تسلیت عرض می‌کنم. آیندگان خواهند دید که ایران اجازه نداد رژیم تمرکز ما بر تأمین منافع عالیه ایران و لبنان را برهم زند و در نهایت این جنایت موجب انسجام جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شد. خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ است. ما مصمم هستیم؛ آتش‌بس در لبنان بخشی از آتش‌بس ۱۹ فروردین بود. بنابراین در آینده هم با دقت تحولات را رصد خواهیم کرد و هرجا لازم باشد، از همه ابزارهایمان برای تحقق خواسته‌هایمان استفاده خواهیم کرد. ... از پاکستان و قطر تشکر می‌کنیم. همچنین از عمان که در کل این فرآیند و قبل از آن مواضع اصولی اتخاذ کرد، قدردانی می‌کنیم. در مورد مکان امضای هر تفاهمی، همه طرف‌ها باید نظر دهند؛ نظر جمعی همه جهات ذی‌ربط که مشارکت داشتند این بود که این کار در سوئیس انجام شود.