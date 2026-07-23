  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

از مأموریت انتظامی تا مسئولیت اجتماعی؛ پلیس پای کار توان‌یابان

از مأموریت انتظامی تا مسئولیت اجتماعی؛ پلیس پای کار توان‌یابان

بیرجند- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: خدمت به توان‌یابان و حضور در کنار آنان، فرصتی برای درک نعمت‌های الهی و اندوختن توشه‌ای ارزشمند برای آخرت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی بعداز ظهر پنج‌شنبه در مراسم نکوداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که در مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی‌اکبر(ع) بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: شکرگزاری یکی از آموزه‌های مهم قرآن کریم است و خداوند آن را زمینه افزایش نعمت‌ها و رشد انسان معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه حضور در جمع توان‌یابان درس‌های بزرگی برای انسان دارد، افزود: مشاهده صبر، پاکی و صفای این عزیزان، انسان را متوجه نعمت‌های بی‌شمار الهی می‌کند و به ما می‌آموزد که قدر داشته‌های خود را بیشتر بدانیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ناپایداری تعلقات دنیوی گفت: مقام، ثروت، قدرت، جوانی و عناوین اجتماعی همگی امانت‌هایی هستند که روزی از انسان گرفته می‌شوند و آنچه برای او باقی می‌ماند، اعمال نیک و نحوه استفاده از این فرصت‌هاست.

صفورایی دنیا را به تردمیلی تشبیه کرد که ممکن است انسان در آن بسیار تلاش کند اما به مقصد نرسد و ادامه داد: دنیا نباید هدف نهایی انسان باشد، بلکه باید ابزاری برای رسیدن به کمال و سعادت اخروی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش اجتماعی پلیس تصریح کرد: مأموریت‌های انتظامی گسترده است، اما پلیس مکتبی و تربیت‌یافته مکتب سیدالشهدا(ع) نسبت به مشکلات مردم و مسائل اجتماعی بی‌تفاوت نیست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افزود: کارکنان انتظامی استان در کنار انجام وظایف سازمانی، با نگاه دینی و انسانی در اقدامات خیرخواهانه مشارکت می‌کنند و بخش زیادی از این خدمات نیز بدون نام و نشان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: کارکنان پلیس استان آماده‌اند فراتر از مأموریت‌های سازمانی و با احساس مسئولیت اجتماعی، در مسیر خدمت به توان‌یابان گام بردارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: حضور در کنار توان‌یابان پیش از آنکه خدمتی به آنان باشد، فرصتی برای خودسازی و تحول درونی انسان است، چراکه دیدار با این فرشتگان زمینی، دل‌ها را متوجه ارزش واقعی نعمت‌ها می‌کند.

کد مطلب 6896765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها