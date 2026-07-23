به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم صفورایی بعداز ظهر پنجشنبه در مراسم نکوداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که در مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علیاکبر(ع) بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: شکرگزاری یکی از آموزههای مهم قرآن کریم است و خداوند آن را زمینه افزایش نعمتها و رشد انسان معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه حضور در جمع توانیابان درسهای بزرگی برای انسان دارد، افزود: مشاهده صبر، پاکی و صفای این عزیزان، انسان را متوجه نعمتهای بیشمار الهی میکند و به ما میآموزد که قدر داشتههای خود را بیشتر بدانیم.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ناپایداری تعلقات دنیوی گفت: مقام، ثروت، قدرت، جوانی و عناوین اجتماعی همگی امانتهایی هستند که روزی از انسان گرفته میشوند و آنچه برای او باقی میماند، اعمال نیک و نحوه استفاده از این فرصتهاست.
صفورایی دنیا را به تردمیلی تشبیه کرد که ممکن است انسان در آن بسیار تلاش کند اما به مقصد نرسد و ادامه داد: دنیا نباید هدف نهایی انسان باشد، بلکه باید ابزاری برای رسیدن به کمال و سعادت اخروی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش اجتماعی پلیس تصریح کرد: مأموریتهای انتظامی گسترده است، اما پلیس مکتبی و تربیتیافته مکتب سیدالشهدا(ع) نسبت به مشکلات مردم و مسائل اجتماعی بیتفاوت نیست.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افزود: کارکنان انتظامی استان در کنار انجام وظایف سازمانی، با نگاه دینی و انسانی در اقدامات خیرخواهانه مشارکت میکنند و بخش زیادی از این خدمات نیز بدون نام و نشان انجام میشود.
وی تأکید کرد: کارکنان پلیس استان آمادهاند فراتر از مأموریتهای سازمانی و با احساس مسئولیت اجتماعی، در مسیر خدمت به توانیابان گام بردارند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: حضور در کنار توانیابان پیش از آنکه خدمتی به آنان باشد، فرصتی برای خودسازی و تحول درونی انسان است، چراکه دیدار با این فرشتگان زمینی، دلها را متوجه ارزش واقعی نعمتها میکند.
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