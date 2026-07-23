به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارجمندی در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان با تشریح اقدامات قضایی و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره زاینده‌رود، به مصوبات جلسه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ اشاره و اظهار کرد: در آن جلسه مصوبه ردیف چهارم تأکید بر تشکیل ستاد احیای رودخانه زاینده‌رود در سطح ملی با عضویت استانداری اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر نهادها بود. این مصوبه در ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ به دادستان کل کشور منعکس شد و در اواخر سال گذشته میزبان دادستان کشور بودیم.

معاون حقوق عامه دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: دستگاه قضایی بی‌تفاوت نیست. ما خوشحال نمی‌شویم که پرونده قضایی جدیدی تشکیل شود اما وجود آب و نبود آن دو داستان کاملاً متفاوت است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استانداران قبلی و فعلی افزود: هر دو استاندار به صورت هفتگی موضوع را رصد می‌کنند و قرارگاه آب دارند. اگر گزارشاتی مبنی بر ترک فعل به دستگاه قضایی برسد، آمادگی کامل برای رسیدگی وجود دارد.

شاهد معلول زدگی در مدیریت بحران‌ها هستیم

همچنین حمیدرضا صفوی، استاد تمام علوم مهندسی آب و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با انتقاد از معلول‌زدگی در مدیریت آب، گفت: ما یک میلیارد مترمکعب کمبود آب متوسط در حوضه زاینده‌رود داریم و کسری آبخوان به ۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده است.

به گفته وی، کمتر از ۲۳ درصد مشکلات حوضه زاینده‌رود ناشی از طبیعت است و ۷۷ درصد آن منشأ انسانی دارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: محیط زیست صاحب اصلی آب است و ۳۱۳ میلیون مترمکعب برای پایداری رودخانه و تالاب نیاز است که متأسفانه فروخته شده در حالی که محیط زیست متعلق به تک‌تک مردم است اما اولین قربانی این سیاست‌ها بوده است. باید مسئله سلامت مردم را جدی بگیریم.

همچنین مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: توسعه کشاورزی پایین‌دست لزوماً با حق‌آبه تالاب گاوخونی تعارض ندارد.

وی تاکید کرد: مصارف کشاورزی و جریان آب رودخانه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. راندمان آبیاری حوضه حدود ۷۰ درصد است و آب هدررفته به صورت زهاب به اراضی پایین‌دست و تالاب می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: احیای رودخانه زاینده‌رود حتی با جریان کم، بدون تعارض با کشاورزی امکان‌پذیر است و کشاورزان ورزنه خود سال ۹۴ حریم رودخانه را برای رسیدن آب به تالاب آزاد کردند.

در ادامه مهرزاد احسانی، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود گفت: وزارت نیرو منعی برای رهاسازی آب به تالاب ندارد اما نگرانی اصلی در سطح استان است.

وی افزود: اگر استان اراده کند و هماهنگی لازم را برای رهاسازی مستقیم از سد تا تالاب ایجاد کند، وزارت نیرو مشکلی ندارد. با این حال، رهاسازی آب ممکن است با مصارف کشاورزی تعارض پیدا کند و استان را با بحران مواجه سازد. بنابراین تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک باید در خود استان انجام شود.

نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.