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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

کشف ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در سمنان

کشف ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در سمنان

سمنان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از کشف ۲۵ ماینر غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کشف ۲۵ ماینر غیرمجاز در استان سمنان به همت یگان گشت توزیع برق، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خبر داد.

وی با بیان اینکه میزان مصرف برق این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود ۶۰ مشترک خانگی برآورد می شود، افزود: برقی که این ماینرهای غیرمجاز استفاده می کردند به مدار مصرف مردم بازگشت.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه ماینرها مصرف بالای برق دارند و در واقع سودجویان به استفاده از این وسایل حق مردم را ضایع می کنند، گفت: به شدت با این نوع دستگاه ها برخورد خواهد شد.

پاک طینت با بیان اینکه متخلفانی که این دستگاه ها از آنها کشف و ضبط شده برای رسیدگی مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی هستند، گفت: مردم موارد سو استفاده و استخراج ماینرها را از طریق سامانه ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند.

وی با بیان اینکه تلاش و عزم جدی برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز و ماینرها و ... وجود دارد، افزود: قطعاً همراهی و کمک مردم در این مسیر کمک حال ما خواهد بود.

کد مطلب 6897172

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