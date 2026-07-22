به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مجاهدین فلسطین عصر امروز (چهارشنبه) با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، درباره سکوت و انفعال کشورهای عربی و اسلامی در قبال طرح‌ها و اقدامات رو به افزایش صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی و شهر قدس اشغالی هشدار داد و آن را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما اقدامات تحریک‌آمیز و طرح‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی را که به‌ویژه مسجدالاقصی مبارک و شهر مقدس قدس را هدف قرار داده، به‌شدت محکوم می‌کنیم. به‌ویژه فراخوان اخیر گروه‌های افراطی شهرک‌نشین برای اجرای یورش‌های گسترده به مسجدالاقصی در روز پنج‌شنبه، که اهانت آشکاری به احساسات بیش از دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان و بی‌توجهی به جایگاه نخستین قبله و سومین حرم شریف است.

این بیانیه می‌افزاید: فراخوان برای برگزاری بزرگ‌ترین یورش به مسجدالاقصی هم‌زمان با آنچه سالروز تخریب معبد نامیده می‌شود، نشان‌دهنده تشدید خطرناک و تجاوز آشکار به مقدسات امت اسلامی است. این اقدام در چارچوب پروژه شتابان صهیونیستی برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی و تحمیل تقسیم‌بندی زمانی و مکانی بر آن، به‌منظور اعمال سلطهٔ کامل بر این مسجد و شهر مقدس قدس انجام می‌شود.

جنبش مجاهدین همچنین تأکید کرد: حمایت رسمی رژیم اشغالگر از این یورش‌ها و تخلفات، ماهیت تجاوزکارانه پروژه صهیونیستی را آشکار می‌سازد و نشان‌دهنده اصرار این رژیم بر تحمیل واقعیت‌ها از طریق زور و تروریسم سازمان‌یافته است. این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تمامی میثاق‌ها و قطعنامه‌های مربوطه‌ است که می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه، از تمامی فلسطینی‌ها در قدس، سرزمین‌های اشغالی و کرانه باختری خواسته شده است که برای حضور در مسجدالاقصی مبارک همت گمارند، حلقه‌های اعتکاف و مقاومت مردمی را تقویت کنند و در برابر هرگونه تلاش برای هتک حرمت این مکان مقدس ایستادگی نمایند.

در پایان این بیانیه، جنبش مجاهدین از امت عربی و اسلامی خواست تا مسئولیت تاریخی خود را در قبال قدس و مسجدالاقصی به‌جا آورند و گام‌های عملی و جدی برای توقف تجاوزات مستمر صهیونیست‌ها علیه مقدسات فلسطین بردارند.