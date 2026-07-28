به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح سه شنبه در همایش سرمایه‌های اجتماعی نیشابور، اظهار کرد: از آغاز مسئولیت در استانداری، بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی، تجربه‌های مدیریتی و سرمایه‌های اجتماعی برای توسعه استان تأکید داشته‌ایم و تشکیل اتاق‌های اندیشه‌ورزی و برگزاری این نشست‌ها نیز در همین راستا انجام شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور فرمانداران، نمایندگان و مدیران ادوار نیشابور افزود: همه این افراد در مقاطع مختلف منشأ خدمات ارزشمند بوده‌اند و باید از تجربه‌های آنان برای پیشرفت استان و شهرستان بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این نشست‌ها اظهار کرد: لازم است برای این همایش دبیرخانه دائمی تشکیل شود تا ارتباط با مدیران و پیشکسوتان استمرار داشته باشد و تجربه‌های ارزشمند و حتی نانوشته آنان ثبت و در اختیار مدیران قرار گیرد.

مظفری افزود: مدیر موفق مدیری است که از تجربه دیگران استفاده کند و انتقال تجربه باید به یک فرهنگ مدیریتی تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مسئولیت‌ها تغییر می‌کنند، اما نباید این تغییر موجب گسست در روند خدمت شود. هر مدیری باید تجربه‌ها و اقدامات خود را به مدیر بعدی منتقل کند و نادیده گرفتن این سرمایه‌های انسانی، زیانی بزرگ برای مجموعه مدیریتی خواهد بود.

وی افزود: سیاست مدیریت استان این است که پس از پایان مسئولیت افراد نیز ارتباط آنان با خانواده مدیریتی استان حفظ شود، زیرا امروز کشور با مسائل پیچیده و چالش‌های متعددی روبه‌روست و استفاده از همه ظرفیت‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مظفری با اشاره به جایگاه تاریخی نیشابور گفت: این شهرستان یکی از ارکان حوزه تمدنی خراسان است و شخصیت‌هایی همچون خیام، عطار، فضل‌بن‌شاذان و دیگر بزرگان، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای معرفی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: گذشته پرافتخار نیشابور باید سرمایه‌ای برای ساخت آینده باشد و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و علمی آن به فرصت‌های عملی برای توسعه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: هر اندازه شهرستان‌های بزرگی مانند نیشابور توسعه یابند، توسعه استان نیز شتاب خواهد گرفت و خراسان رضوی می‌تواند نقش مؤثرتری در پیشرفت کشور ایفا کند.

مظفری با اشاره به برخی دستاوردهای استان اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزه‌هایی مانند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نهضت مدرسه‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش صادرات، نتایج قابل توجهی به دست آورده که حاصل همدلی، مشارکت و برنامه‌ریزی مشترک میان بخش‌های مختلف است.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز انتظار مردم، زندگی آرام، با ثبات و خدمت صادقانه است. همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و همان‌گونه که کشور در عرصه‌های مختلف با اقتدار عمل کرده است، در حوزه دیپلماسی نیز باید با انسجام و هماهنگی حرکت کند.

وی با تأکید بر تداوم بهره‌گیری از نظرات نخبگان و مدیران ادوار، عنوان کرد: امیدوارم این هم‌افزایی، زمینه‌ساز توسعه، آبادانی و خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم باشد.