زائران اربعین برای نوشیدن آب منتظر تشنگی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیرزاد، با بیان اینکه آموزشهای عمومی جمعیت هلال احمر پیش از آغاز مراسم اربعین در راستای پیشگیری از آسیبهای احتمالی به زائران آغاز شده است، افزود: با توجه به مسیر ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلا و همچنین مسیرهای ورودی از مرزهای مهران، شلمچه و خسروی، زائران پیادهروی طولانی را در پیش دارند که با توجه به افزایش دما، مدیریت آن اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی با تاکید بر اینکه امسال احتمال عبور دمای هوا از مرز ۵۰ درجه سانتیگراد در مسیر پیادهروی وجود دارد، گفت: زائران گرامی ممکن است درجات مختلفی از گرمازدگی را تجربه کنند؛ از گرفتگی عضلانی ناشی از گرما که خفیفترین حالت است، تا سکته گرمایی که یک وضعیت کاملاً تهدیدکننده حیات است.
این کارشناس پیشبیمارستانی، مهمترین عامل پیشگیری را مدیریت زمان سفر دانست و افزود: زائران حتماً باید ساعات خنک روز یا شبها را برای پیادهروی انتخاب کنند تا کمتر در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند.
شیرزاد، استفاده از لباسهای سبک و راحت، کلاه، چفیه، نقاب و کرمهای ضدآفتاب استاندارد را از دیگر اقدامات ضروری برای کاهش اثرات نور خورشید برشده دانست.
وی در خصوص تامین آب بدن هشدار داد: به دلیل تعریق فراوان، بدن دچار کمآبی میشود. زائران اصلا نباید منتظر باشند تا احساس تشنگی کنند؛ زیرا احساس تشنگی به این معنا است که بدن از قبل دچار کمبود آب شده است. مصرف فراوان آب باید به صورت مستمر و پیشگیرانه انجام شود.
شیرزاد در تشریح علائم اولیه گرمازدگی به «گرفتگی عضلانی بهویژه در ناحیه شکم، بازوها و رانها، خستگی شدید، پرگیجه و سبکی سر» اشاره و بیان کرد: در صورت مشاهده این علائم در خود یا همسفران، باید بلافاصله فعالیت فرد متوقف شود.
وی، اقدامات اولیه برای کمک به مصدوم را اینگونه برشمرد: انتقال فوری فرد به محیطی خنک و دارای تهویه مناسب، کم کردن لباسهای فرد با رعایت کامل حریم خصوصی، استفاده از کمپرس سرد یا قطعه یخ در نواحی گردن، زیر بغل، کشاله ران و روی شکم برای کاهش دمای مرکزی بدن؛ در صورتی که فرد کاملاً هوشیار است و دچار حالت تهوع نیست، دادن مایعات خنک برای جبران کمآبی بدن.
این کارشناس بهداشتی در گفتگو با رادیو اربعین، با تاکید بر اینکه تشخیص بهموقع علائم و انجام اقدامات اولیه میتواند از گسترش گرمازدگی و مرگومیر جلوگیری کند، از استقرار پایگاههای درمانی و امدادی جمعیت هلال احمر در تمام طول مسیرهای زیارتی خبر داد و اطمینان داد که نیروهای امدادی آماده ارائه خدمات درمانی به زائران هستند.
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