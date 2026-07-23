نسخه جدید دولت برای توسعه روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در نشست بررسی برنامههای توسعه روستایی استان با اشاره به مذاکرات انجامشده با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، استان مازندران فهرستی از طرحهای دارای اولویت را برای استفاده از ظرفیتهای حمایتی و اعتباری دولت تهیه و به این معاونت ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه توسعه روستاها نیازمند نگاه همهجانبه است، افزود: برنامههای پیشبینیشده تنها به اجرای پروژههای عمرانی محدود نمیشود، بلکه تقویت فعالیتهای اقتصادی، افزایش اشتغال و ایجاد زیرساختهای پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار مازندران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی روستاهای استان گفت: حمایت از طرحهای کشاورزی، توسعه گردشگری و بومگردی، تقویت شرکتهای تعاونی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، اجرای پروژههای آبخیزداری و ساماندهی آببندانها از مهمترین محورهایی است که برای دریافت تسهیلات و اعتبارات ملی دنبال میشود.
یونسی رستمی توسعه خدمات زیربنایی را از دیگر اولویتهای استان عنوان کرد و افزود: تکمیل پروژههای مربوط به آب، برق، گاز، راههای روستایی، اجرای طرحهای هادی و ارتقای فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار با استفاده از منابع پیشبینیشده پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در استان اظهار کرد: احیای آببندانهای موجود، لایروبی آنها و ایجاد آببندانهای جدید در مناطق مستعد، علاوه بر تأمین نیازهای بخش کشاورزی، به مدیریت بهتر منابع آبی و افزایش بهرهوری کمک خواهد کرد.
استاندار مازندران همچنین از برنامه شناسایی واحدهای راکد در بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری خبر داد و گفت: این واحدها پس از بررسی، برای استفاده از تسهیلات حمایتی و بازگشت به چرخه تولید به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معرفی خواهند شد.
یونسی رستمی با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای مرتبط موظف شدهاند پروژههای اولویتدار حوزه روستایی را در کوتاهترین زمان احصا و ارائه کنند تا روند جذب اعتبارات ملی بدون وقفه انجام شود.
وی در پایان از تدوین سند جامع توسعه روستایی مازندران خبر داد و گفت: این سند با همکاری دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تهیه میشود تا مبنای برنامهریزی بلندمدت برای توسعه پایدار روستاهای استان باشد.
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