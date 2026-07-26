۷۰۰ لبخند در راه کربلا؛نذر متفاوت بانوان بیرجندی برای کودکان در اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دستانشان آرام می‌جنبد. نخ‌ها یکی‌یکی کنار هم می‌نشینند و عروسک‌هایی کوچک جان می‌گیرند. اما آنچه بافته می‌شود فقط چند تکه نخ و رنگ نیست بلکه قصه‌ای از عشق، ارادت و دلتنگی برای دختر سه‌ساله کربلا است. قصه‌ای که از هویدای دل برمی‌خیزد و ارادت دوستداران اهل بیت را فریاد می‌زند.

جمعی از بانوان علوی بیرجند، این روزها با دل‌هایی سرشار از محبت اهل‌بیت(ع)، عروسک‌هایی می‌بافند تا در مسیر اربعین به کودکان زائر هدیه دهند. هدیه‌هایی کوچک برای لبخندهایی بزرگ که قرار است به یاد حضرت رقیه(س)، دختر سه‌ساله امام حسین(ع) به زائران کوچک حرمش اهدا شود.

آن‌ها می‌خواهند سهم خود از این سفر عشق را این‌گونه ادا کنند.. با شاد کردن دل سه‌ساله‌هایی که قدم در مسیر زیارت گذاشته‌اند و با هر عروسک، پیامی از مهربانی و محبت حسینی را به دست‌های کوچکشان بسپارند.

این حرکت خودجوش و مردمی، روایت زنانی است که عشق به حسین(ع) را نه فقط در اشک و روضه، که در مهربانی و بخشیدن شادی به دیگران مشق می‌کنند. زنانی که با هر کوک، نذر دل می‌کنند و با هر گره، نام حسین(ع) را در دل کودکان زنده نگه می‌دارند.

ارسال ۷۰۰ عروسک برای اربعین

فاطمه عباسی‌مقدم، معاونت بانوان بنیاد بین المللی غدیر شهرستان بیرجند با اشاره به اقدام خودجوش جمعی از بانوان علوی بیرجند در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: ۳۵ نفر از بانوان علوی با عشق و ارادت به اهل‌بیت(ع) اقدام به بافت عروسک‌های دست‌ساز برای کودکان زائر اربعین کردند.

وی افزود: در این حرکت مردمی، ۷۰۰ عروسک آماده و تحویل موکب‌ها شد تا در مسیر پیاده‌روی اربعین به کودکان هدیه شود، اقدامی که هدف آن شاد کردن دل کودکان و ترویج فرهنگ محبت، ایثار و خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع) است.

عباسی‌مقدم با بیان اینکه این کار به یاد حضرت رقیه(س)، دختر سه‌ساله امام حسین(ع)، انجام شده است، گفت: بانوان علوی می‌خواهند با این هدیه کوچک، لبخندی بر لب سه‌ساله‌های حاضر در مسیر اربعین بنشانند و عشق به ولایت و مکتب حسینی را به زبان مهربانی روایت کنند.

وی ادامه داد: خدمت به زائران و ایجاد لحظه‌ای شیرین برای کودکان، جلوه‌ای از ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) است و بانوان با چنین حرکت‌هایی تلاش می‌کنند فرهنگ عاشورا، محبت به امام حسین(ع) و روحیه فداکاری را زنده نگه دارند.

از سنگر دفاع مقدس تا جهاد مهربانی در مسیر اربعین

سیده زهرا موسوی، مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان استان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: بانوان خراسان جنوبی از دوران هشت سال دفاع مقدس تاکنون همواره در صحنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز حضور پررنگ و اثرگذاری داشته‌اند و در میدان‌های حماسی، فرهنگی و اجتماعی خوش درخشیده‌اند.

وی افزود: بانوان این دیار در کنار نقش‌آفرینی‌های خود در عرصه‌های مختلف، در اقدامات جهادی و مردمی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و همواره ثابت کرده‌اند که پای کار ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

موسوی ادامه داد: در سال‌های اخیر نمونه‌های زیبایی از این روحیه جهادی را شاهد بودیم؛ از بافت لباس و عروسک برای کودکان مظلوم غزه گرفته تا فعالیت‌های خیرخواهانه و فرهنگی که با دستان پرمهر بانوان انجام شده است.

ابراز ارادت به اهل بیت

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این اقدامات نشان داد که بانوان خراسان جنوبی، محبت و همدلی را مرز نمی‌شناسند و هر جا کودکی نیازمند مهر و توجه باشد، حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اقدام اخیر بانوان علوی در آستانه اربعین حسینی گفت: امروز نیز بانوان استان با بافت عروسک برای کودکان زائر امام حسین(ع) ثابت کردند که عشق به ولایت و اهل‌بیت(ع) در جان و دل آنان ریشه دارد و خدمت در این مسیر را افتخار خود می‌دانند.

موسوی بیان کرد: این عروسک‌ها اگرچه هدیه‌ای کوچک هستند، اما پیام بزرگی از محبت، ایثار و فرهنگ حسینی را منتقل می‌کنند؛ بانوانی که با دستان خود می‌بافند تا به یاد حضرت رقیه(س)، دختر سه‌ساله امام حسین(ع)، لبخندی بر لب سه‌ساله‌های حاضر در مسیر اربعین بنشانند.

وی اظهار کرد: این حرکت‌ها نشان می‌دهد بانوان خراسان جنوبی همچنان در هر عرصه‌ای که نیاز باشد، با روحیه جهادی و عشق به ولایت پای کار هستند و فرهنگ عاشورا را با زبان خدمت و مهربانی به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

آری، در مسیر عشق حسینی، گاهی یک عروسک کوچک می‌تواند قصه‌ای بزرگ از ارادت را روایت کند. قصه زنانی که از خانه‌های بیرجند، دل‌های کوچک کودکان اربعین را مهمان مهربانی خود می‌کنند و نشان می‌دهند خدمت به اهل‌بیت(ع) تنها در قدم‌های بلند نیست، گاهی در گره‌های کوچک دستانی عاشق معنا پیدا می‌کند.