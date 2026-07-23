به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن استقبال از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مشروط کردن توافق هسته‌ای با عربستان سعودی به پیوستن این کشور به روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مدعی شد که «پیوستن ریاض، گامی تاریخی به سوی صلح در خاورمیانه خواهد بود».

بیانیه دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شده است که جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فرصتی را برای گسترش دایره صلح! ایجاد کرده است.

این بیانیه با اشاره به موضع دونالد ترامپ، در خصوص پیوستن عربستان سعودی به توافقات آبراهام، تأکید کرد که این اقدام «گامی تاریخی به سوی صلح در خاورمیانه خواهد بود».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موافقت با توافق هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی را مشروط به پیوستن ریاض به توافقات آبراهام و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده است.

تاکنون بیانیه‌ای از سوی عربستان سعودی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ منتشر نشده است، اما ریاض همواره تأکید کرده است که عادی‌سازی روابط مشروط به وجود مسیری غیرقابل بازگشت برای تشکیل کشور فلسطین است و این موضع ثابت پادشاهی عربستان می‌باشد.