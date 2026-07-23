ارائه ۹۳۰۰ خدمت درمانی رایگان به زائران اربعین حسینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای با اعلام ارائه بیش از ۹۳۰۰ خدمت درمانی به زائران حسینی ایام اربعین در عراق از روز اول ماه صفر تا امروز، تاکید کرد: زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند حتما داروهای تخصصی مربوط به بیماری خود را همراه داشته و نکات ایمنی مربوط به گرمازدگی را رعایت کنند.
متن اطلاعیه شماره یک ستاد عملیات امداد و سلامت هلالاحمر در اربعین حسینی ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
۱. با حضور گسترده نیروهای امدادی و درمانی داوطلب، طرح ۲۳ روزه خدماترسانی در ایام اربعین حسینی در کشور عراق از روز ۲۵ تیرماه مصادف با اول ماه صفر آغاز شده و تا امروز اول مردادماه، بیش از ۹۳۰۰ خدمت درمانی رایگان شامل ۲۷۰۰ ویزیت عمومی و تخصصی، ۴۱۰۰ مورد نسخ تحویل داده شده به بیماران و ۲۴۷۰ مورد خدمات پاراکلینیکی همچون سرم، تست قند و فشار خون، نوار قلب، تزریقات، گرمازدگی و ... به زائران بیمار ارائه شده است. در حال حاضر ۷ زائر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی در بیمارستانهای عراق بستری هستند.
۲. در مجموع با همکاری هلالاحمر، ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی از مرزها تا نجف، کربلا و کاظمین برای خدمترسانی به زائران تدارک دیده شده است. از این تعداد ۳۷ درمانگاه سطح ۳ با خدمات معادل بیمارستان و حداقل ۵ بیمارستان تخصصی در عراق به زائران خدماترسانی میکنند.
۳. در اربعین سال جاری قریب به ۸۵۰۰ نفر از امدادگران، داوطلبان و طبیبان سیار در قالب تیمهای بهداشتی و درمانی داوطلب هلالاحمر در عراق حضور و مشارکت دارند و به زائران خدماترسانی میکنند.
۴. ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی هلالاحمر در سال جاری در داخل کشور در حال ارائه خدمات امدادی هستند، رقمیکه سال گذشته شامل ۷۰ هزار نیرو میشد.
۵. ناوگان عملیاتی هلالاحمر در داخل کشور شامل ۷۵۰۰ خودرو نجات و آمبولانس و در کشور عراق شامل ۱۹۲ دستگاه امبولانس، خودرو نجات، اتوبوس آمبولانس و ... خواهد بود که از ایران اعزام شده است.
۶. از ابتدای پیادهروی اربعین حسینی ۶ مرکز اصلی کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلالاحمر فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد و پایش اطلاعات مربوط به ارائه خدمات به زائران در حوادث، و بیماریها و خدمات بهداشت و درمان اضطراری در کشور عراق خواهندبود.
۷. جمعیت هلالاحمر به تمامی زائران توصیه میکند تا در طول مسیر به نکات ایمنی توجه داشته و از پیادهروی در طول روز که گرمای بیشتری دارد، خوددداری و پیادهروی خود را به ساعات پایانی روز موکول کنند تا با خطر کمتری نسبت به گرمازدگی مواجه باشند. همچنین لباسهای نخی نازک و با رنگ روشن پوشیده و در مسیر پیادهروی آب فراوان بنوشند. همچنین زائران بیمار، داروهای تخصصی خود را در طول سفر همراه داشته باشند.
۸. موکبهای بهداشتی و درمانی در تمامی طول مسیر پیادهروی از نجف تا کربلا با نشان و پرچمهای هلالاحمر مشخص شدهاند و زائران میتوانند با مراجعه به این مراکز از خدمات درمانی و بهداشتی به صورت رایگان بهرهمند شوند.
جمعیت هلالاحمر از ارائه بیش از ۹۳۰۰ خدمت درمانی به زائران حسینی ایام اربعین در عراق از روز اول ماه صفر تا امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای با اعلام ارائه بیش از ۹۳۰۰ خدمت درمانی به زائران حسینی ایام اربعین در عراق از روز اول ماه صفر تا امروز، تاکید کرد: زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند حتما داروهای تخصصی مربوط به بیماری خود را همراه داشته و نکات ایمنی مربوط به گرمازدگی را رعایت کنند.
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