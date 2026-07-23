درخواست رئیس جدید حماس از مصر، قطر و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، در پیامهایی به سران کشورهای میانجی در مذاکرات اجرای توافق آتشبس، شامل مصر، قطر و ترکیه، از آنان خواست تمامی تلاشهای لازم را برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزها و اجرای تعهدات خود در توافقهای امضا شده به کار گیرند.
وی در این پیامها، ضمن تشریح تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی در غزه افزود: رژیم اشغالگر صهیونیستی به تجاوزهای خود ادامه میدهد و حتی طی روزهای اخیر، به طور عمدی جنایات و تجاوزهای خونین خود را تشدید کرده است تا مانع دستیابی به توافقی شود که امنیت، ثبات و زندگی شرافتمندانه را برای ملت ما فراهم میکند.
در پیام الحیه آمده است: این تجاوزات تمامی ابعاد زندگی در نوار غزه را دربر گرفته است؛ از کشتار عمدی و هدف قرار دادن مستقیم شهروندان که به قربانی شدن هزاران غیرنظامی بیگناه و تخریب صدها خانه و تأسیسات منجر شده، تا اشغال مجدد بخشهای تازهای از سرزمین غزه.
رئیس دفتر سیاسی حماس ادامه داد: رژیم اشغالگر همچنان مانع ورود مواد غذایی، دارو، نیازهای اساسی نوار غزه و کمکهای بشردوستانه میشود و میزان اقلام ورودی حتی از حداقل نیازها نیز کمتر است. این رژیم همچنان از ورود مصالح بازسازی که در توافق برای تعمیر بیمارستانها، شهرداریها و تأسیسات عمومی پیشبینی شده بود، جلوگیری میکند.
الحیه اعلام کرد شمار شهدای این تجاوزها به ۱۱۴۳ نفر رسیده است که ۴۰۹ نفر از آنان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل میدهند. شمار کل مجروحان پس از توافق نیز ۳۶۱۶ نفر است که ۱۷۸۹ نفر از آنان کودک، زن یا سالمند هستند.
رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد این تجاوزهای خطرناک و عمدی نشان میدهد رژیم اشغالگر صهیونیستی عمداً اراده کشورهای ضامن و جامعه بینالمللی را که از توافق حمایت میکنند و برای تکمیل آن و انتقال به مرحله دوم طرح دونالد ترامپ تلاش میکنند، به چالش میکشد.
وی تصریح کرد این شرایط، اقدام سریع کشورهای ضامن توافق را برای حفظ آن و موفقیت تلاشها در مسیر تکمیل مراحل بعدی ضروری ساخته است.
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